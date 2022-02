PACCHER (LEGA – TRENTINO) * VALDASTICO: « IL CONSIGLIO COMUNALE DI GRIGNO HA APPROVATO UNA MOZIONE CHE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL COMPLETAMENTO »

14:14 - 3/02/2022

Il Consiglio comunale di Grigno ha approvato un’apposita mozione con la quale si esprime parere favorevole al completamento della Valdastico. Un analogo documento è già stato approvato da altri comuni Valsuganotti ed un altro documento che dice si alla Valdastico è stato presentato dalla conferenza dei sindaci e sottoscritto da tutti i sindaci. Una decisione politica che ha un forte impatto e che non può essere ignorata dalla politica provinciale dato che la viabilità in Valsugana vive da anni un traffico di passaggio indiscutibilmente elevato, con una previsione futura di aumento esponenziale dei passaggi dovuto al completamento delle infrastrutture venete.

La Pedemontana veneta con le arterie collegate infatti, completati i tracciati in fase di realizzazione e quelli in fase di appalto, comporterà un ulteriore importante aumento di mezzi in transito su un percorso che risulta già molto utilizzato. L’aspetto ambientale che ne deriva è un esponenziale aumento dell’inquinamento. Non secondario risulta inoltre l’aspetto della sicurezza con incidenti e pericoli costanti su una viabilità esistente delicata e che in alcune zone è vocata ad un contesto turistico in netto contrasto con un traffico imponente.

In questo contesto ci troviamo di fronte anche alla situazione strana del Comune di Pergine Valsugana dove il sindaco, forse al fine di supportare il suo collega di Rovereto, afferma posizioni non ben chiare riguardo l’opera, smentendo atti del passato che vedevano Pergine favorevole alla realizzazione della Valdastico. E fa tutto ciò senza nemmeno coinvolgere il consiglio comunale. Forse dovrebbe anche lui guardare l’importanza di questa opera con maggiore obiettività, ma sembra troppo impegnato ad assecondare le posizioni del sindaco di Rovereto che non a cercare soluzioni per i perginesi e gli abitanti della Valsugana.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Roberto Paccher