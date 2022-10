LEGA * GOVERNO: SALVINI: « SONO PRONTO AD UN INCARICO, MA LA PRIORITÀ RESTA LO STOP AL CARO BOLLETTE »

17.43 - mercoledì 05 ottobre 2022

Mattinata e pomeriggio di incontri e colloqui di Matteo Salvini, pronto a un incarico di governo, con esponenti dell’industria, del commercio e dell’agricoltura. Al centro dei confronti soprattutto il caro bollette che resta una priorità per la Lega. Se non interverrà il governo in carica, dovrà essere la prima preoccupazione dell’esecutivo di centrodestra che verrà. Così fonti della Lega.