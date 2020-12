COPPOLA (EUROPA VERDE) * ODG: « CHIUSURA DELLA GIUNTA PAT A RAGIONEVOLI PROPOSTE, SENZA POSSIBILITÀ DI EMENDARE E TROVARE SOLUZIONI CONDIVISE »

La seduta odierna di consiglio provinciale affronta gli ordini del giorno collegati alla manovra di bilancio provinciale 2021. Con rammarico ho dovuto purtroppo constatare molta insensibilità e nessuna proposta di mediazione in relazione al mio primo ordine del giorno che proponeva la promozione di un turismo alternativo e sostenibile da integrare con lo sci da discesa. Sia per gli effetti dei cambiamenti climatici che per la situazione venutasi a creare a causa del Covid 19. Proponevo una revisione dell’ offerta turistica invernale, diversificandola e incentivando l’uso e l’acquisto, con contributi dedicati, di slitte, ciaspole, sci d’ alpinismo e altro.

Ho ricevuto un no secco.

Stessa sorte è toccata a un articolato e approfondito ordine del giorno sul collegamento ferroviario Rovereto – Garda. Proponevo l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica posta come priorità progettuale conseguente all’ eventuale istituzione di un Bond, che permettesse un finanziamento parziale o totale delle infrastrutture necessarie. Il parere contrario stupisce vieppiù se si pensa che nella precedente legislatura erano stati accantonati 100 mila euro proprio allo scopo in accordo con l’ allora assessore Gilmozzi.

Il mio terzo ordine del giorno poneva il tema della medicina di base nelle scuole, attivando procedure per la valorizzazione di professionalità mediche e infermieristiche. Con micro team che lavorino in ambiti territoriali contigui e in più istituti comprensivi. Per il benessere e la salute di bambini e ragazzi. Il dispositivo non ha trovato consenso nella Giunta ed è passato solo un emendamento che prevede di continuare le procedure attivate dal Ministero dell’ Istruzione e dalle linee di indirizzo elaborate dall’ Istituto Superiore di Sanità in tempo di Covid. L’ auspicio è che pro futuro, oltre l’emergenza attuale, il tema della medicina scolastica di base trovi la necessaria attenzione.

*

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde