ORDINE INGEGNERI TRENTO * ASSEMBLEA: DI ROSA, « DIFENDIAMO LA QUALITÀ PROGETTUALE DELLE OPERE PUBBLICHE, ANCHE NELL’INTERESSE DEI CITTADINI »

19.52 - mercoledì 24 maggio 2023

Ingegneri in assemblea a Trentino Sviluppo: a un anno dall’insediamento, la Presidente Di Rosa conferma l’impegno per la categoria e la qualità progettuale delle opere pubbliche.

Dopo la relazione della Presidente e l’approvazione del bilancio consuntivo 2022, l’incontro è proseguito con un approfondimento sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici con autorevoli esperti del territorio e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. In occasione del Centenario dell’Albo degli Ingegneri (1923‐2023) all’esterno della Sala Piave ha trovato spazio una mostra sulla storia dell’Albo

“L’assemblea di oggi è l’occasione per tracciare un bilancio di questo primo anno di lavoro del mio Consiglio: siamo oggi a 2.922 iscritti, stiamo crescendo molto rispetto al passato. Anche la presenza femminile è in aumento e oggi è pari al 18% degli iscritti.

Ma oltre alla crescita numerica, stiamo cercando di rappresentare e coinvolgere la nostra categoria al meglio: abbiamo promosso incontri sui territori, attivato accordi‐quadro e convenzioni importanti ad esempio con l’Università di Trento, con STEP‐TSM e con CITRAC. Anche le nostre Commissioni stanno lavorando molto per la sicurezza del nostro territorio e dei cittadini”. È positiva la valutazione che la Presidente Silvia Di Rosa fa del suo primo anno di lavoro alla guida dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento. Al centro della relazione di apertura dell’assemblea generale dell’Ordine, che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio nella Sala Piave di Trentino Sviluppo a Rovereto, trovano spazio anche gli impegni che intende assumere per il futuro.

Tra i punti strategici enunciati dalla Presidente, ci sono il rafforzamento della partecipazione e della rappresentanza degli iscritti all’Ordine, non solo con il potenziamento degli strumenti di comunicazione digitale, ma anche tramite incontri delocalizzati con gli iscritti; mentre l’altro grande obiettivo del Consiglio in carica è dare voce a tutti i settori dell’ingegneria, sia in termini di percorso di laurea che di inquadramento professionale. Sul tema oggetto dell’approfondimento della giornata, il nuovo Codice dei Contratti pubblici, Di Rosa ha sottolineato che “il punto su cui ci impegneremo come categoria sarà porre al centro la qualità progettuale e il ruolo degli ingegneri chiamati a progettare e dirigere i lavori. Anche a tutela della cittadinanza, perché le opere pubbliche hanno per definizione un valore sociale. Qualità accostata al minor prezzo è un ossimoro: un elevato livello qualitativo richiede competenze, tempo, impegno e quindi risorse economiche”.

I lavori dell’Assemblea sono stati aperti dal Vicepresidente e Assessore all’ambiente, urbanistica e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina. “La sfida per il Trentino è riconvertire, valorizzare sotto il profilo energetico, dell’innovazione e della tecnologia, le infrastrutture e il patrimonio edilizio. Ricordo ad esempio che sugli investimenti pubblici il valore della programmazione provinciale ha raggiunto i due miliardi di euro fino al 2036. In questa scommessa, i tecnici e i professionisti come gli ingegneri sono un alleato prezioso per la Provincia ed i Comuni. Occorre però continuare a lavorare: sulla semplificazione delle procedure amministrative, sulla tutela del territorio, rispettando l’obiettivo “consumo di suolo zero” al 2030 fissato dalla strategia provinciale, sul recupero degli immobili anche non utilizzati, favorendo allo stesso tempo l’accessibilità e la disponibilità abitativa per giovani coppie, single, famiglie. È un percorso che abbiamo già intrapreso con apposite norme e incentivi provinciali. Bisogna continuare in questa direzione”.