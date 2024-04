APT ALPE CIMBRA (TN) * “100 KM DEI FORTI“: « GARA MTB “4ALL”, PER QUESTA ESTATE L’APPUNTAMENTO È FISSATO DA SABATO 8 A DOMENICA 9 GIUGNO »

12.27 - venerdì 26 aprile 2024

Alpe Cimbra (Tn): 100 KM DEI FORTI SOGNO DI OGNI BIKER 8-9 GIUGNO LA GARA MTB “4ALL”. La gara trentina è una vera istituzione nel panorama MTB, Sci Club Millegrobbe al top. Confermata anche l’iniziativa inclusiva “4All” in collaborazione con Scie di Passione. Ai nastri di partenza: Burato, Peretti, Dutto, Righettini e non solo. Occhio al cambio tariffa: dal 1° maggio ci sono nuove quote d’iscrizione.

“I have a dream” pensa ogni biker tutte le volte che si prepara per un’uscita in sella alla sua mountain bike, e quel sogno è niente meno che partecipare alla “100 Km dei Forti”. La gara trentina è una vera e propria istituzione nel panorama italiano, e non solo, delle ruote grasse e con il fascino inconfondibile dell’Alpe Cimbra è pronta a emozionare ancora una volta: per questa estate l’appuntamento è fissato a sabato 8 e domenica 9 giugno.

In vista della 28.a edizione ci si prepara a un grande fine settimana sportivo, con il comitato organizzatore dello Sci Club Millegrobbe pronto a riproporre la Nosellari Bike del sabato (33,7 km) e i percorsi Marathon (94,86 km) e Classic (52,39 km) della domenica. Non solo, nel 2024 torna anche l’apprezzata iniziativa della “100 Km dei Forti 4All” in collaborazione con la Scuola Sci Scie di Passione. L’obiettivo della non competitiva che prenderà il via sabato 8 giugno dopo la Nosellari Bike è tanto semplice quanto nobile: garantire a tutti la possibilità di praticare sport e fare attività all’aria aperta, promuovendo escursioni guidate accessibili e dedicate alle persone disabili. Sarà possibile percorrere in handbike parte del prestigioso tracciato dove sono soliti scatenarsi i “big” internazionali.

La griglia di partenza della 100 Km dei Forti che scatterà dal Parco Palù di Lavarone si infoltisce giorno dopo giorno e le iscrizioni procedono a ritmo sostenuto. Hanno già risposto presente i compagni di squadra del Mentecorpo Cicli Drigani Team, Chiara Burato e Pietro Dutto. Lei è la biker che si è portata a casa una vittoria nella combinata del 1000Grobbe Bike Challenge (2019) oltre ai due primi posti nella 100 Km Classic del biennio 2018-2019. Lui è l’ex biatleta che ha vinto la combinata in due occasioni (2022 e 2023). Iscrizione “in massa” per l’Olympia Factory Team che oltre al suo esperto team manager Marzio Deho, del quale non si contano le vittorie sulle ruote artigliate, schiera il talento di Claudia Peretti. La classe 1998 ha vinto la distanza Marathon della 100 Km dei Forti nel 2022, dopo il 2° posto del 2021, e la scorsa estate ha trionfato nel 1000Grobbe Bike Challenge conquistando entrambe le frazioni della prova, la Nosellari Bike e la 100 Km Classic. Con lei anche Andrea Righettini, che dopo il 2° posto del 2021 vorrà migliorarsi ancora, e i giovani Davide Foccoli e Lorenzo Allodi, entrambi nati nel 2001.

L’esperto sodalizio dello Sci Club Millegrobbe nelle prossime settimane provvederà a ‘rinfrescare’ il tracciamento permanente dei percorsi di gara, che anche per la stagione 2024 saranno tappa simbolo del Prestigio, dell’Easy Cup MTB e del relativo circuito parallelo riservato alle categorie Junior di DJ Cup MTB, del Trentino MTB e del Trek ZeroWind MTB Challenge. Importante sottolineare anche la collaborazione con la Marathon dell’Altopiano, altro evento simbolo delle ruote grasse che avrà luogo domenica 23 giugno con partenza e arrivo a Gallio (60 o 43 km). L’appuntamento con la 100 Km dei Forti si fa sempre più vicino e il comitato manda avanti i lavori di allestimento grazie al cruciale supporto di Dao Conad, Forst, Cassa Rurale Vallagarina, Van Loon, Trentingrana, ITAS e Samudra Wellness.

Occhio al calendario: quelli che restano di aprile sono gli ultimi giorni per accaparrarsi un numero per la propria MTB con la tariffa agevolata. Fino al 30 aprile il prezzo

d’iscrizione è fissato a 40€ per le prove Marathon e Classic della 100 Km dei Forti, 35€ per la Nosellari Bike e 50€ per la combinata 1000Grobbe Bike Challenge, che riunisce la gara sulla distanza Classic e la Nosellari Bike. Dal primo maggio tutti prezzi subiranno un lieve aumento (45€ Marathon e Classic, 40€ Nosellari Bike e 55€ 1000Grobbe Bike Challenge) ed è quindi meglio approfittare subito dell’offerta.

Bikers, correte a realizzare il vostro sogno e non perdetevi la 100 Km dei Forti!

Info: www.100kmdeiforti.it