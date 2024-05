POLIZIA DI STATO – BOLZANO * COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA CON TIROLO E BAVIERA: « IL QUESTORE AD INNSBRUCK E MONACO INCONTRA I SUOI OMOLOGHI »

10.32 - lunedì 6 maggio 2024

“Vivere in territori di confine comporta necessariamente il confrontarsi in maniera costante e proficua con i propri ‘vicini di casa’, nell’interesse dei propri concittadini e nell’ottica di garantire in maniera sempre più efficiente ed efficace l’ordine e la sicurezza pubblica, così come la civile convivenza” – ha evidenziato il Questore della Provincia di Bolzano Paolo SARTORI nel corso degli incontri che hanno avuto luogo nei giorni scorsi ad Innsbruck ed a Monaco di Baviera.

Ed è proprio nel contesto della cooperazione transfrontaliera in materia di Polizia e di Sicurezza tra Italia, Austria e Germania che il Questore di Bolzano, così come concordato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha avuto importanti colloqui con Helmuth TOMAC, LandespolizeiPräsident del Tirolo, e con Michael SCHWALD LandespolizeiPräsident della Baviera.

Ai lavori ha preso parte anche il Dr. Andrea Del Ferraro, Funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Consigliere per la Sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino.

Entrambi gli incontri hanno rappresentato l’occasione ideale per ribadire l’ottimo livello della collaborazione delle tre Autorità di Pubblica Sicurezza, e per definire nuove strategie nell’ambito del contrasto a quelle forme di criminalità di carattere transnazionale quali il favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina ed il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, individuando ulteriori forme di interazione anche mediante la predisposizione di pattugliamenti congiunti della fascia confinaria e l’invio all’estero di operatori delle Forze di Polizia italiane, così come già avviene in occasione, ad esempio, dell’Oktoberfest a Monaco di Baviera o dei Mercatini di Natale di Innsbruck. Al termine degli incontri, sia il LandespolizeiPräsident del Tirolo che il LandespolizeiPräsident della Baviera hanno ringraziato il Questore Sartori per l’efficiente collaborazione e l’elevata professionalità che hanno caratterizzato le attività congiunte sino ad ora effettuate.