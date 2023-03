TRENTINO MARKETING * RAI 3 – “GENERAZIONE BELLEZZA“: « PUNTATA INTERAMENTE DEDICATA ALLA VAL DI FIEMME, “UNA COMUNITÀ DAVVERO MAGNIFICA” (28/3 – 20.15) »

16.41 - lunedì 27 marzo 2023

Generazione Bellezza: Puntata sulla Val di Fiemme. C’è anche la Magnifica Comunità tra le 20 storie che l’autore e conduttore, Enrico Casalini, ha scelto per la terza serie della trasmissione “Generazione Bellezza” di RAI 3; domani 28 marzo alle 20.15 su RAI 3.

Domani 28 marzo alle 20.15 circa andrà in onda “Una comunità davvero magnifica”, interamente dedicata alla valle trentina e alla sua gente che dal 1111 gestisce le foreste della valle, tra abeti di risonanza per fare violini e panorami mozzafiato. Generando sviluppo per tutti, preservando il bosco, creando sviluppo per i giovani che scelgono di restare. Generazione Bellezza, scritto e condotto da Emilio Casalini, giunge quest’anno alla terza edizione. 20 nuove storie dedicate ad un Paese che ha ancora la voglia di sognare e di cambiare le cose.

Venti esempi di sognatori, di comunità, di amministrazioni all’avanguardia nell’innovazione dei processi che rendono migliore il quotidiano di tutti. Venti racconti di economia sostenibile che connette i territori e valorizza le identità delle tessere di un mosaico estremamente complesso e affascinante chiamato Italia. Perché Generazione Bellezza racconta questo. Racconta di un’economia che porta sviluppo e consapevolezza, gioia e coraggio, voglia di rischiare e senso di responsabilità. Ma soprattutto che i sogni si possono realizzare perché, come ha detto una maestra elementare in una puntata “tutto è difficile prima di diventare facile”.