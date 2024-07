CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA MATTINO: «ASSESTAMENTO DI BILANCIO, APPROVATI I PRIMI 24 ODG»

12.40 - giovedì 25 luglio 2024

Assestamento, approvati i primi 24 odg. La discussione dei 78 odg (18 sono stati ritirati) collegati all’assestamento si è aperta sull’ammissibilità dell’odg 90 di Walter Kaswalder (Patt) che aveva come obiettivo l’istituzione di una commissione di inchiesta sui motivi economici e finanziari che hanno portato all’istituzione di Hydro Dolomiti Energia. Il Presidente Soini, che aveva rilevato alcuni motivi di inammissibilità dell’odg, ha chiesto comunque il voto unanime del Consiglio per decidere se ammettere o no il documento. Alessio Manica (Pd) ha chiesto però la convocazione di una capigruppo nella quale non è emerso un consenso unanime, quindi la proposta di Kaswalder non è stata ammessa alla discussione. Nel corso della mattinata c’è stata una sospensione per aprire una trattativa tra minoranza con Tonina e Spinelli. Al ritorno in aula Francesco Valduga (Campobase) ha detto che non c’è stata risposta da parte della maggioranza, in particolare sull’articolo 10 e il 43. La trattativa, ha affermato, non c’è e quindi l’opposizione non può che prenderne atto. Nel corso delle votazioni degli odg di maggioranza, alcuni consiglieri di opposizione non hanno partecipato al voto pur rimanendo in aula. Alle 12 sono stati approvati 24 odg.

01. Claudio Cia (Misto)

Mercato, no al canone unico mercatale per l’operatore che non può frequentare in modo continuativo (Approvato)

Il consigliere del Misto ha presentato un ordine del giorno, approvato con 21 sì e 13 no, che impegna la Giunta provinciale a individuare delle misure per contrastare l’abbandono delle postazioni e la rinuncia alle concessioni di posteggio da parte degli operatori economici nei mercati. La proposta di ordine del giorno prevede si sensibilizzino i Comuni, con il coinvolgimento del Cal, affinché, nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di canone unico ad essi riconosciuta dalla normativa statale, prevedano che al titolare della concessione di posteggio, che ha effettuato un numero inferiore di occupazioni rispetto a quelle autorizzate, possa essere riconosciuto un diritto al rimborso del canone per l’occupazione delle aree pubbliche già pagato. Il rimborso proposto è proporzionale al periodo non usufruito. L’odg prevede eventualmente anche misure compensative nell’ambito della finanza locale.

02. Claudio Cia (Misto)

Contributo per spese di viaggio per i pendolari: concludere l’istruttoria (Approvato)

La proposta di ordine del giorno del consigliere del Misto, approvato con 21 sì e 13 no, impegna la Giunta a concludere entro tempi definiti l’istruttoria per stabilire i criteri e le modalità di attuazione per la concessione del contributo per le spese di viaggio a favore delle lavoratrici e dei lavoratori pendolari previsti dalla legge provinciale 5 del 2023. Impegna inoltre l’esecutivo a garantire una campagna informativa dettagliata e accessibile per informare i lavoratori pendolari sui criteri e sulle modalità di accesso al contributo per le spese di viaggio e a prevedere un monitoraggio annuale dell’impatto del contributo e a valutare sulla base dei risultati di questo eventuali adeguamenti ai criteri. Un odg, ha detto Manica, che è definito un “abominio” e che va contro le politiche che mirano a contenere l’uso dell’auto. Filippo Degasperi (Onda) ha affermato che i cittadini sono costretti ad usare la macchina perché il trasporto pubblico in Trentino è a livelli primitivi.

04. Claudio Cia (Misto), Christian Girardi (FdI)

Apertura di cantieri per opere pubbliche, indennizzi alle imprese (Approvato)

L’ordine del giorno sottoscritto dal Cia e Girardi, approvato con due soli voti contrari, impegna l’esecutivo a completare l’istruttoria relativa all’attuazione dell’articolo 47 bis della legge 26 del 1993 e a incrementare gli stanziamenti previsti per il riconoscimento degli indennizzi per i titolari di imprese economiche danneggiati dall’apertura di cantieri pubblici, nei limiti delle somme indicate in bilancio, tenendo conto del considerevole volume di lavori pubblici programmati, compresi quelli legati al Pnrr, alle Olimpiadi invernali 2026 e alla circonvallazione di Trento/bypass ferroviario. Impegna inoltre la Giunta a garantire semplificazioni procedurali per facilitare l’accesso agli indennizzi da parte delle imprese danneggiate e a informare la Commissione permanente competente una volta conclusa l’istruttoria.

05. Vanessa Masè (La Civica)

Revisione del valore del buono di servizio (Approvato)

La proposta di ordine del giorno della consigliera della Civica, sì unanime, impegna la Giunta a dare seguito agli impegni precedentemente assunti di un aumento del valore del buono di servizio, per mettere nelle condizioni chi eroga i buoni di servizio di assorbire i maggiori costi del lavoro dovuti alla contrattazione di riferimento, senza che ciò impatti sulla compartecipazione a carico delle famiglie, considerando come soluzione ipotizzabile la diminuzione della quota a carico delle famiglie.

07. Lucia Coppola (Verdi e Sinistra)

Diritto alla casa, contrastare l’esplosione degli affitti turistici (Respinto)

La proposta di ordine del giorno della consigliera dell’alleanza Verdi e Sinistra, respinto con 13 sì e 19 no, prendeva le mosse dai temi del diritto alla casa e degli alloggi turistici. Coppola voleva impegnare la Giunta ad attivare tutti gli strumenti necessari per contrastare l’esplosione degli affitti turistici in Comuni ad alta intensità abitativa e in zone periferiche, verificando le possibilità di intervenire con misure fiscali, di incrementare i controlli sull’utilizzo degli immobili, utilizzando adeguate risorse, e di incidere sulla loro destinazione, in modo da rendere più effettivo il diritto alla casa.

08. Lucia Coppola (Verdi e Sinistra)

Docente referente ambientale nella scuola trentina (Respinto)

La proposta della consigliera di Verdi e Sinistra, respinta con 21 no e 14 sì, era volta a far sì che, nell’ambito degli stanziamenti in bilancio, l’esecutivo preveda (per tramite di Appa e Iprase) appositi percorsi formativi per gli insegnanti affinché venga promossa l’educazione ambientale nelle scuole, dando così piena attuazione a quanto previsto dalla legge provinciale sulla scuola (5 del 2006). La norma prevede un riferimento alla specifica area tematica dell’educazione ambientale per cui i piani di studio provinciali devono assicurare l’approfondimento trasversale dei temi connessi all’educazione ambientale. Coppola ha lamentato che questi odg sono stati bocciati con un pollice verso, frettolosamente senza alcuna motivazione.

11. Filippo Degasperi (Onda)

Riconoscere le progressioni alle insegnanti delle scuole d’infanzia paritarie (Respinto)

La proposta di ordine del giorno del consigliere di Onda, respinto con 20 no e 13 sì, chiedeva di impegnare la Giunta a intervenire perché le progressioni orizzontali e gli incrementi tabellari pregressi vengano tempestivamente riconosciuti anche alle insegnanti delle scuole dell’infanzia equiparate e a prevedere che le liquidazioni conseguenti alle disposizioni previste dal ddl di assestamento di bilancio (l’articolo 7 del ddl 35 regola la determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2022-2024 e l’articolo 8 gli oneri per il triennio contrattuale 2025-2027, prevedendo la stessa applicazione al personale della Provincia e a quello delle scuole dell’infanzia equiparate, ha ricordato il consigliere), avvengano contemporaneamente per le insegnanti delle scuole provinciali delle scuole paritarie.

14. Eleonora Angeli (Lista Fugatti)

Riqualificazione dell’Istituto Comprensivo Trento 2 “Comenius” (Approvato)

L’ordine del giorno della consigliera di Noi Trentino per Fugatti presidente, 33 sì, un non partecipante al voto Zanella, impegna l’esecutivo, nell’ambito delle prossime manovre finanziarie, a considerare i fabbisogni emergenti nel settore dell’edilizia scolastica, quali quelli della scuola secondaria di primo grado dell’Argentario Istituto Comprensivo Trento 2 “Johannes Amos Comenius”. Tra le necessità dell’istituto indicate dalla consigliera ci sono una ristrutturazione degli spazi interni che venga svolta concentrandosi particolarmente sulla previsione di nuovi servizi igienici (nell’Istituto sono in funzione 6 bagni maschili e 6 femminili) e sugli interventi per impedire le infiltrazioni di acqua piovana. Per Angeli è poi fondamentale procedere alla riqualificazione energetica ed all’adeguamento antincendio della struttura, alla costruzione di una nuova mensa (allo stato riesce a ospitare 100 persone per volta). Infine per la consigliera anche l’aula magna dell’Istituto ha bisogno di un intervento di ristrutturazione. Roberto Stanchina (Campobase) ha affermato che il suo gruppo, al di là delle divisioni politiche, voterà questo odg.

21. Antonella Brunet (Lista Fugatti)

Primiero, rivedere gli spazi per i medici di base (Approvato)

L’ordine del giorno di Brunet impegna la Giunta a interloquire con i medici del Primiero e le amministrazioni comunali coinvolte per rivedere gli spazi del distretto Apss di Tonadico, anche nell’ottica della costituzione della Casa della Comunità.

22. Christian Girardi (FdI)

Attuazione delle misure per la casa (Approvato)

L’ordine del giorno dei consiglieri di Fratelli d’Italia impegna la Giunta, in relazione al ddl di assestamento del bilancio, ad aumentare sensibilmente, rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica del ddl, l’importo minimo del contributo in conto capitale per favorire l’acquisto di unità immobiliari esistenti da destinare a prima casa di abitazione. Impegna inoltre l’esecutivo a prevedere, in deliberazione di Giunta, che il limite minimo del finanziamento contratto con gli istituti di credito convenzionati per beneficiare del contributo provinciale, sia riferito al valore dell’attuale detrazione per singola unità immobiliare (di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi) e a procedere alla periodica integrazione del capitolo del bilancio per garantire la copertura di tutte le domande di contributo che dovessero pervenire in relazione all’articolo 35 del ddl di assestamento di bilancio.

23. Christian Girardi (FdI)

Modificare i criteri di ammissibilità agli incentivi per le auto elettriche (Approvato)

L’odg dei consiglieri di FdI, approvato, impegna la Giunta a valutare di modificare i criteri di ammissibilità agli incentivi per l’acquisto di autoveicoli elettrici stabilendo che siano ammissibili le domande da parte di soggetti privati, a fronte di rottamazione o sostituzione di autoveicoli inquinanti, presentate da soggetti in possesso, entro il 18 giugno 2024, di un contratto/ordine di acquisto, controfirmato dal concessionario convenzionato, corredato da un versamento a titolo di acconto, effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale e definendo che, qualora non si dovesse evincere la causale del versamento, la riferibilità dello stesso all’acquisto del veicolo possa essere attestata dal concessionario.

24. Christian Girardi(FdI)

Circolare di interpretazione autentica dell’art. 45 comma 4 della lp per il governo del territorio (Approvato)

L’ordine del giorno dei consiglieri Girardi, Biada e Daldoss, approvato con 21 sì 14 astenuti, impegna la Giunta a fornire al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia le direttive necessarie perché intervenga con un’apposita circolare a interpretare quanto previsto di interpretazione autentica di quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 45 della legge provinciale 15/2015, per specificare che, nel caso in cui il Comune proceda alla ripianificazione dell’area, mediante variante al Prg, con una destinazione non specificatamente vocata all’insediamento, siano fatte salve le possibilità edificatorie previste dalla normativa provinciale, dal Pup e dalle relative norme di attuazione in relazione al tipo di area trasformata. Astensione da parte del Pd

25. Daniele Biada (FdI)

Finanziare la ciclabile tra la Val di Non e la Piana Rotaliana (Approvato)

L’ordine del giorno dei consiglieri di Fratelli d’Italia impegna la Giunta a integrare gli stanziamenti a bilancio per finanziare gli interventi di collegamento tra i territori della Val di Non e della Piana Rotaliana, con la realizzazione dei tratti di pista ciclabile “Sabino – Rocchetta” e “Rocchetta – Mezzolombardo”.

26. Daniele Biada (FdI)

Aumentare le ore erogate nelle scuole da assistenti educatori della Provincia (Approvato)

L’ordine del giorno dei consiglieri di FdI, approvato, impegna la Giunta a verificare la possibilità di aumentare progressivamente la quantità di ore erogate da assistenti educatori all’interno delle scuole di ogni ordine e grado coperte da personale assunto dalla Provincia. La proposta prevede inoltre che, per gli incarichi a tempo determinato, si valuti, a fianco delle tradizionali modalità di assunzione a seguito di concorso per titoli ed esami, la costituzione di graduatorie per titoli di studio e di servizio, demandando alla Giunta provinciale la definizione dei criteri da prendere in considerazione.

28. Andrea de Bertolini (Pd)

Trasferimento risorse al Comun general de Fascia (Bocciato)

L’ordine del giorno del consigliere del Pd riguardava i trasferimenti di risorse al Comun general de Fascia: intendeva impegnare la Giunta a dare attuazione al disposto di cui all’articolo 19 comma 5 della legge provinciale 3 del 2006 (che prevede siano garantite le risorse necessarie per l’esercizio delle competenze amministrative del Comun de Fascia), prevedendo il trasferimento delle risorse necessarie secondo criteri previsti dall’articolo 22 comma 5 della legge provinciale 1/2010, nel rispetto degli articoli 15 e 102 dello Statuto di Autonomia che, a dire del consigliere, allo stato paiono violati.

35. Antonella Brunet (Lista Fugatti)

Revisione degli spazi per i medici di base del distretto Apss di Primiero (Approvato)

L’odg della consigliera della lista Fugatti impegna la Giunta a interloquire con i medici del Primiero e le amministrazioni comunali coinvolte per rivedere gli opportuni interventi di adeguamento degli spazi del distretto Apss di Tonadico, anche nell’ottica della costituzione della Casa della Comunità.

38. Daniele Biada (FdI)

Vendita di terreni di proprietà della Provincia ai coltivatori in affitto (Approvato)

L’ordine del giorno dei consiglieri di Fratelli d’Italia vuole impegnare la Giunta all’adozione di un atto d’indirizzo sulla vendita di fondi rustici di proprietà della Provincia concessi attualmente in locazione di breve durata a coltivatori diretti per consentire da un lato di incrementare la produzione agricola di qualità mediante la coltivazione di appezzamenti finitimi, e dall’altro permettere l’eventuale incremento delle dimensioni aziendali al fine del raggiungimento della quota minima prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l’insediamento di giovani agricoltori.

43. Stefania Segnana (Lega)

Corsi per la disostruzione pediatrica delle vie aeree nelle scuole (Approvato)

L’ordine del giorno della consigliera della Lega impegna la Giunta a valutare l’implementazione della progettazione dei percorsi formativi in essere per la sicurezza sul lavoro, in particolare in materia di pronto soccorso per ricomprendere moduli formativi sulle nozioni essenziali sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, in particolare per l’età pediatrica.

44. Antonella Brunet (Lista Fugatti)

Realizzare il marciapiede e la ciclopedonale lungo via Castelpietra a Tonadico (Approvato)

L’ordine del giorno della consigliera della lista Fugatti impegna la Giunta a prevedere nei prossimi aggiornamenti del Documento Dopi in materia di viabilità la programmazione del tratto di marciapiede e percorso ciclopedonale lungo via Castelpietra a Tonadico lungo il tracciato stradale dal ponte pedonale sul torrente Canali, estendendosi lungo la Ss 347 e terminando immediatamente prima del ponte carrabile sul torrente Canali.

45. Antonella Brunet (Lista Fugatti)

Primiero San Martino di Castrozza, nuovo marciapiede di via Roma e via Cismon (Approvato)

L’ordine del giorno della consigliera della lista Fugatti vuole impegnare la Giunta a prevedere nei prossimi aggiornamenti del Documento Dopi la programmazione di un nuovo marciapiede su via Roma e Cismon (Ss 50) che assicuri ai pedoni e ai veicoli il transito e l’accesso alle 2 abitazioni in sicurezza.

49. Andrea de Bertolini (Pd)

Percorso ciclopedonale lungo il torrente che collega Trento a Terlago (Respinto)

L’ordine del giorno dei consiglieri del Pd voleva impegnare l’esecutivo a trovare risorse e modalità per riconoscere priorità al collegamento Trento, Valle dei Laghi e a realizzare il percorso ciclopedonale Trento-Bus de Vela-Cadine-Terlago quale percorso alternativo a quello automobilistico: Ancora, prevede si colleghi il percorso ciclopedonale alla rete delle piste ciclabili provinciali gravitanti su Trento e sulla Valle dei Laghi, che si mappi l’intero percorso ciclabile della Valle dei Laghi, da Torbole a Padergnone e che si provveda alla realizzazione dei raccordi dei tratti ciclabili già oggetto di previsione urbanistica e oggi ancora assenti (ad es. Ceniga-Dro). Infine l’ordine del giorno impegna a valorizzare gli aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali presenti sul territorio attraverso un ripristino dei sentieri esistenti.

55. Vanessa Masè (la Civica)

Sostegno agli studenti e alle studentesse Bes delle scuole paritarie (Approvato)

L’ordine del giorno della consigliera della Civica impegna la Giunta a valutare la previsione di un aumento delle risorse da destinare agli studenti con Bes all’interno dei percorsi scolastici delle scuole paritarie. Approvato con due non partecipanti al voto. Sì anche della consigliera Demagri.

57. Eleonora Angeli (Lista Fugatti)

Lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della Sp 131 (Approvato)

L’ordine del giorno della consigliera della lista Fugatti impegna la Giunta a valutare gli interventi necessari per la sistemazione e la messa in sicurezza del manto stradale della Sp131 nel tratto che collega Montevaccino alla città, verificando, compatibilmente con le altre priorità previste nelle programmazione delle bitumature, la possibilità del relativo finanziamento.

58. Eleonora Angeli (Lista Fugatti)

Realizzare la rete fognaria dell’abitato di Pergolese a Madruzzo (Approvato)

L’ordine del giorno della consigliera della lista Fugatti impegna la Giunta a considerare i fabbisogni emergenti nel settore delle reti relative ad acquedotti e fognature per la frazione di Pergolese nel Comune di Madruzzo.

Segue un altro comunicato al termine della seduta della mattinata.