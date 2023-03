REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * MINORANZE LINGUISTICHE: VALLAZZA, « APPROVATA LA DELIBERA PER SOSTENERE 42 PROGETTI, PER AVVICINARE I GIOVANI ALLA CULTURA LADINA – CIMBRA – MOCHENA »

16.29 - lunedì 27 marzo 2023

La Regione ha approvato una delibera che sostiene 42 progetti molti dei quali rivolti soprattutto ai più giovani per avvicinarli alla cultura ladina, cimbra e mochena.

Promuovere e realizzare iniziative, progetti e attività nel campo della tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali da parte sia di amministrazioni locali e istituti culturali che istituzioni sociali private in provincia di Trento e di Bolzano. È questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alle minoranze linguistiche Manfred Vallazza, che stanzia 699.643 euro suddivisi tra 42 progetti ritenuti idonei e da realizzare entro la fine dell’anno, 30 in Trentino e 12 in Alto Adige.

Sono tanti i progetti interessanti e rivolti in particolar modo verso i più giovani come ad esempio quello proposto dall’Associazione culturale Antemonia che sta realizzando laboratori di teatro in lingua ladina per bambini e ragazzi. Sempre per i più piccoli l’Istituto Cimbro, invece, propone una colonia estiva per i bambini fra i 7 e i 13 anni per imparare e conoscere la lingua e le tradizioni della cultura cimbra. A proposito di cultura non mancano certo i progetti di promozione di musica e spettacoli che richiamano la cultura ladina, cimbra e mochena. Suggestiva sarà la rassegna “Cultura da Munt” – 2023 prevista al Passo delle Erbe dove è previsto uno spettacolo rievocativo delle leggende del passato. Per far avvicinare i giovani alla musica, invece, sono previsti concerti di musica classica in collaborazione con scuole musicali locali e musicisti ladini in diversi appuntamenti sparsi su tutto il territorio regionale.

FÖRDERUNG DER SPRACHMINDERHEITEN INSBESONDERE FÜR DIE JUGEND

Die Region genehmigt einen Beschluss zur finanziellen Unterstützung von 42 Projekten, von denen viele eine Annäherung der Jugend an die ladinische, zimbrische und Fersentaler Kultur zum Ziel haben.

Die Förderung und Durchführung von Initiativen, Projekten und Aktionen im Bereich des Schutzes und der Förderung der Sprachminderheiten der Region seitens örtlicher Körperschaften, Kulturinstituten und privaten Sozialeinrichtungen der Provinz Trient und der Provinz Bozen: Darauf zielt der auf Vorschlag des Regionalassessors für Sprachminderheiten Manfred Vallazza von der Regionalregierung genehmigte und mit insgesamt 699.643,00 Euro dotierte Beschluss ab, mit denen 42 für geeignet befundene und bis Ende des Jahres durchzuführende Projekte (30 im Trentino und 12 in Südtirol) finanziert werden.

Unter den vielen interessanten Projekten, die insbesondere an die Jugend gerichtet sind, findet sich beispielsweise jenes des Kulturvereins Antermoia, das eine Theaterwerkstatt in ladinischer Sprache für Kinder und Jugendliche vorsieht. Das Kulturinstitut Lusérn organisiert ein Ferienlager für Kinder zwischen 7 und 13 Jahre, um die Sprache und das Brauchtum der zimbrischen Kultur kennenzulernen. Auch die Projekte zur Förderung der Musik und Veranstaltungen, die sich an der ladinischen, zimbrischen und Fersentaler Kultur inspirieren, sind zahlreich. Die Veranstaltung „Cultura da Munt“ 2023 wird auf dem Würzjoch stattfinden, wo mit einer Aufführung an die Legenden der Vergangenheit erinnert werden soll.

Um jungen Menschen die Musik näher zu bringen, sind in Zusammenarbeit mit den örtlichen Musikschulen und ladinischen Musikern mehrere klassische Konzerte an verschiedenen Ortschaften in der Region geplant.