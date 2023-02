PRO VITA FAMIGLIA * PARLAMENTO EUROPEO: COGHE, « APPROVATO DDL ZAN EUROPEO E IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI »

07.18 - giovedì 16 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

«Il Parlamento Europeo ha approvato un vero e proprio cavallo di Troia, ovvero la ratifica obbligatoria per gli Stati UE della convenzione di Istanbul, che con la scusa della lotta alla violenza sulle donne introduce un “Ddl Zan europeo”, per portare l’agenda LGBTQI negli ordinamenti e nelle scuole di tutta Europa. Inoltre è stato approvato un vergognoso emendamento che denuncia un fantomatica “erosione” del diritto all’aborto in Italia. La Convenzione di Istanbul nata appunto con lo scopo di combattere la violenza sulle donne contiene in realtà al suo interno concetti ed espressioni come “identità di genere”; “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti” invitando infine i Paesi a “includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado” temi come “i ruoli di genere non stereotipati”.

Ora cosa succederà a quegli Stati Membri che decideranno di non ratificare o recedere dalla Convenzione? E’ una gravissima ingerenza che rischia di ledere la democrazia e la sovranità degli Stati Membri, mettendo a rischio milioni di donne, bambini e famiglie. Bene gli eurodeputati italiani del gruppo ID (Adinolfi M., Baldassarre, Basso, Borchia, Campomenosi, Ceccardi, Conte, Da Re, De Blasis, Gazzini, Ghidoni, Lancini, Lizzi, Panza,, Rinaldi, Sardone, Tardino, Zambelli, Zanni), di ECR (Berlato, Fidanza, Fiocchi, Gemma, Nesci, Procaccini, Sofo, Stancanelli) e Salini del PPE e chi, tra loro, ha firmato il nostro Manifesto valoriale e che, coerentemente, ha votato contro la ratifica». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, a margine del voto in Plenaria che ha approvato la risoluzione con 469 voti a favore, 104 contrari e 55 astenuti.