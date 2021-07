PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VISITA SOTTOSEGRETARIO INTERNI: « MOLTENI ACCOLTO STAMANI IN PROVINCIA DAL PRESIDENTE FUGATTI, QUINDI AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO »

Visita istituzionale, stamani in Trentino, del sottosegretario di Stato all’Interno, Nicola Molteni: prima è stato accolto in Provincia, dal presidente Maurizio Fugatti, quindi l’incontro presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, che ha visto la presenza, oltre che del presidente Fugatti, del commissario Sandro Lombardi, del sindaco Franco Ianeselli, del questore Claudio Cracovia e dei vertici delle forze dell’ordine.

Fra i temi affrontati dal tavolo istituzionale vi è stata in particolare la movida: il sindaco Ianeselli ha illustrato alcune novità previste dal regolamento urbano che saranno discusse in Consiglio comunale, mentre il sottosegretario Molteni ha confermato l’arrivo di 8 agenti a potenziamento dell’organico della Polizia di Stato e il rinforzo di 18 unità, fra carabinieri e finanzieri, per il periodo estivo da luglio a settembre.

Il sottosegretario Molteni ha ricordato che il Governo ha stanziato 65 milioni di euro per il fondo sicurezza urbana, a disposizione dei sindaci e delle amministrazioni per il triennio 2021-2023, evidenziato inoltre la vicinanza ai territori e l’elevata attenzione del Ministero sui temi della sicurezza. Infine un forte ringraziamento al presidente Fugatti, al sindaco Ianeselli e in generale ai sindaci trentini, alle autorità e alle forze dell’ordine e della sanità per il lavoro importante e straordinario svolto in questi mesi di emergenza sanitaria e sociale.

In conclusione il presidente Fugatti ha ricordato le visite del pomeriggio, in Questura a Trento e poi a Rovereto e Riva del Garda, a testimonianza della forte attenzione del sottosegretario Molteni ai territori.