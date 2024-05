PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * ITAS TRENTINO – VOLLEY: SOINI, “ VITTORIA CHAMPIONS LEAGUE, GRAZIE AI FANTASTICI ATLETI E ALL’ALLENATORE”

20.30 - domenica 5 maggio 2024

È una gioia per tutto il Trentino, la grande vittoria di oggi della Trentino Volley in Cev Champions League. E anche l’assemblea legislativa che presiedo vuole celebrarla, applaudirla e condividerla, proprio per significare che è un patrimonio collettivo, una soddisfazione che fa bene a tutto il nostro territorio.

Grazie ai fantastici atleti, all’allenatore Soli, al presidente Da Re e a tutta l’organizzazione societaria per averci offerto questo Trentino vincente, caparbio e positivo.