PAT * IMPUTAZIONE ROSSI E ZANIN: FUGATTI, « SIAMO DISPIACIUTI E VOGLIAMO ESPRIMERE SOLIDARIETà, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LA GESTIONE DEGLI ORSI PROBLEMATICI è IMPRESA DIFFICILE »

Fugatti su vicenda KJ2: “Solidali con Rossi e Zanin”. “Siamo dispiaciuti e vogliamo esprimere solidarietà, nella consapevolezza che la gestione degli orsi problematici è impresa delicata e difficile, che talvolta impone a chi amministra la cosa pubblica di adottare decisioni per garantire l’incolumità dei cittadini”.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti commenta la notizia dell’imputazione coatta del suo predecessore, Ugo Rossi, e del dirigente provinciale Maurizio Zanin, all’epoca dei fatti responsabile del Servizio provinciale foreste e fauna.

“Siamo fiduciosi che l’iter giudiziario saprà chiarire in via definitiva motivi e necessità urgenti e indifferibili che hanno portato ad adottare una soluzione certo estrema ma, ricordiamo, prevista dalla normativa vigente, dal Piano d’azione per la gestione dell’orso e supportata dal parere dei massimi esperti nel campo della gestione dei grandi carnivori.”