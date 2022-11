VATICANNEWS.VA * PAPA FRANCESCO: «SI GIOCA CON LE BOMBE, CHI CREDE IN DIO DICE “NO” ALLA BESTEMMIA DELLA GUERRA » (VIDEO)

08.13 - sabato 05 novembre 2022

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Nel Sakhir Royal Palace di Awali, Francesco conclude il Forum sul dialogo con i leader delle diverse confessioni. L’invito ad un’azione comune per ricucire le divisioni: “Il cammino delle grandi religioni sia coscienza di pace per il mondo. Opporsi al ‘mercato della morte’, isolare i violenti che abusano del nome di Dio e interrompere il sostegno ai movimenti terroristici”. Ancora un appello “perché si ponga fine alla guerra in Ucraina e si avviino seri negoziati di pace”.

Fuoco, missili, bombe, armi, pianti, morte, cenere, odio. Dopo due “tremende guerre mondiali” e una guerra fredda che per decenni “ha tenuto il mondo con il fiato sospeso”, e mentre conflitti “disastrosi” si combattono ovunque, il mondo si trova di nuovo “in bilico sull’orlo di un fragile equilibrio”. Le religioni devono allora agire, unirsi, incontrarsi nel nome di quel Dio il cui nome è “pace” e “condannare e isolare i violenti che ne abusano il nome”, come pure interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, armi, copertura mediatica.

Dalla Piazza Al-Fida’ nel Sakhir Royal Palace di Awali, in Bahrein, si eleva al cielo la voce del Papa che, in questo scenario “drammaticamente infantile”, lancia un nuovo accorato appello “perché si ponga fine alla guerra in Ucraina e si avviino seri negoziati di pace”.

Nel giardino dell’umanità, anziché curare l’insieme, si gioca con il fuoco, con missili e bombe, con armi che provocano pianto e morte, ricoprendo la casa comune di cenere e odio.

Francesco pronuncia il suo appello solenne a conclusione del Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence, l’evento sul dialogo patrocinato dal re Hamad bin Isa Al Khalifa, principale motivo della visita del Pontefice in terra bahrenita. Il Papa, al suo secondo giorno di viaggio, giunge al Palazzo con una Fiat 500 bianca, tra squilli di tromba e scortato da cavalleggeri in divisa rossa. Rossa è pure la moquette che traccia il tragitto fino al palco che Francesco raggiunge in sedia a rotelle, mentre elicotteri fanno volare le bandiere del Regno del Bahrein e della Città del Vaticano. In piedi, affiancato dal re, compie il gesto simbolico di annaffiare l'”Albero della vita”.

Sedute accanto al Papa ci sono autorità religiose e civili di tutto il mondo. È presente il “caro fratello” Al-Tayyeb, il grande imam di Al-Azhar che Francesco incontrerà per la sesta volta, privatamente, oggi pomeriggio. È presente pure l’altro “caro fratello”, Bartolomeo, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, legato a Jorge Mario Bergoglio da un solido rapporto di stima e amicizia.