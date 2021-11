ITALIA VIVA * RADIO LEOPOLDA A FIRENZE – INTERVENTO SEN. CONZATTI: « RISULTATI STORICI, DAL FAMILY ACT AL DOPPIO COGNOME AL FINANZIAMENTO PER LA RIEDUCAZIONE DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA» (LINK YOUTUBE)

7:57 - 22/11/2021

“In questi tre giorni di RadioLeopolda è emerso con limpidezza come Italia Viva sia un’area politica europeista e riformista nata innovativa e per chi si sente giovane. Quando siamo nati abbiamo anche scelto di essere realmente femministi, la parità è un valore politico che ci distingue e che rappresenta un’enorme responsabilità per tutti noi. Un impegno che Italia Viva ha concretizzato con risultati storici: dal family act alla battaglia per il doppio cognome passando per il finanziamento di Centri di rieducazione per uomini autori di violenza. Questo a dimostrazione che per noi parlano i fatti.”.

*

Sen. Donatella Conzatti

Italia Viva