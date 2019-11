COOPERAZIONE TRENTINA * PROGETTI INTERNAZIONALI: « DAL VIETNAM PER CONOSCERE LA STRUTTURA E L’ATTIVITà DEL MODELLO AGRICOLO »

Cinque giorni dedicati allo studio e alla visita del movimento cooperativo trentino. Dal Vietnam per conoscere la Cooperazione Trentina .

Una settimana organizzata da Gtv – Gruppo Trentino di Volontariato in collaborazione con la Cooperazione Trentina (e altre realtà del territorio) trascorsa in Trentino da una delegazione vietnamita interessata ad approfondire, in particolare (ma non solo), la struttura e l’attività del modello della cooperazione agricola e dei settori cardine di questo comparto: ortofrutticolo, lattiero-caseario e vitivinicolo.

Delegazione formata da Hoang Thi Ninh, responsabile del Dipartimento agricolo del Distretto di Son Dong, Vi Van Chinh, direttore del Centro di promozione agricola del Distretto di Son Dong e Que Nguyet Thi Vo, referente Gtv (Gruppo Trentino Volontariato) in Vietnam.

Momento di avvio ospitato alla sede della Federazione Trentina della Cooperazione.

Qui, Egidio Formilan ed Elena Badeanschi dell’Ufficio progetti internazionali, hanno presentato il quadro di insieme del movimento, nato sul finire del Milleottocento su impulso di don Lorenzo Guetti e attivo, oltre che nel settore dell’agricoltura, nel credito, nel commercio, nel sociale, nell’abitazione, nel lavoro e servizi.

Il programma consentirà agli ospiti di visitare, oltre alla Fondazione Edmund Mach, alcune realtà del comparto agricolo: Sav Scorte Agrarie, Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta (riferimento per i produttori soci che operano nell’orto biologico del Trentino), Agraria di Riva del Garda (il suo olio di oliva è una eccellenza autentica del territorio altogardesano), Melinda (organizzazione di produttori a cui aderiscono cinquemila produttori di mele delle valli di Non e Sole), il Caseificio Presanella con sede a Mezzana in Valle di Sole noto e apprezzato per i suoi formaggi tipici.