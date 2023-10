BEZZI (FDI) * ELEZIONI TRENTINO: “A SAVOI DICO, “È FINITO IL TEMPO DEI LITIGI NELLA PROSSIMA LEGISLATURA SERVE COESIONE E COMPETENZA » (VIDEO)

11.10 - giovedì 5 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“In merito alle polemiche provocate da Savoi, ritengo sia finita la legislatura delle urla e delle offese di basso livello, che non portano da nessuna parte. Auspico che all’inizio della prossima ci si concentri sulle questioni serie. Perché servono competenza ed esperienza per poter sostenere Fugatti nel migliore dei modi ed aiutarlo nelle cose che ha fatto meno bene. Mi riferisco in particolare alla sanità e all’assistenza, che in questi ultimi cinque anni non hanno ricevuto adeguata attenzione.

Mi rivolgo quindi a Savoi ribadendogli che si è concluso il tempo dei litigi fini a se stessi. Il suo atteggiamento non aiuta la nostra coalizione a rimanere unita e ad evolversi. Né lo ritengo un approccio intelligente per aiutare l’Autonomia Trentina” – E’ quanto dichiarato da Giacomo Bezzi, candidato di Fratelli d’Italia alle Elezioni Provinciali di Trento.