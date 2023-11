MART – ROVERETO (TN) * NOVEMBRE: « W LA DOMENICA, WORKSHOP – LABORATORI – SPETTACOLI – VISITE GUIDATE »

06.06 - mercoledì 1 novembre 2023

Domeniche gratuite. Ogni prima domenica del mese da ottobre a marzo l’ingresso al Mart, alla Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto e alla Galleria Civica di Trento sarà gratuito. Si consiglia di acquistare il biglietto online per evitare lunghe attese.

W la domenica! Le giornate per le famiglie al Mart. Il 29 ottobre e 26 novembre 2023, 28 gennaio e 25 febbraio 2024 il Mart propone la tariffa speciale di 10€ a famiglia (massimo 2 adulti over 26). In più workshop, laboratori, spettacoli, proposte accessibili, visite guidate e animate alle mostre. Scopri tutto il programma di W la domenica!.

5 novembre

Approfitta del consueto appuntamento con le prime domeniche del mese gratuite e visita le mostre del Mart, a Rovereto e a Trento. Scopri di più.

26 novembre.

W la domenica! Le giornate per le famiglie al museo.

Tariffa speciale 10€ a famiglia (max 2 adulti over 26). E ancora: laboratori, spettacoli, visite guidate e animate, percorsi per persone sorde e workshop accessibili ai ciechi e agli ipovedenti. Scopri di più.

9 novembre

Altri Quadri. Caterina Shanta

Ore 18 – Auditorium Fausto Melotti

La protagonista del secondo appuntamento della rassegna dedicata ai video d’artista è Caterina Shanta. Attraverso montaggi video, footage e fondi fotografici d’archivio, le sue opere si focalizzano sulla ridefinizione del linguaggio documentario, con particolare attenzione ai contesti traumatici. Archivi d’immagini incompiuti diventano un terreno di lavoro comune per comprendere memorie ed esperienze legate a specifici soggetti di ricerca.

Ore 18.00 Aperitivo con un bicchiere di Altemasi e dialogo con l’artista.

Segue proiezione Il cielo stellato.

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento è un progetto di Mart, Centro S. Chiara, Nuovo Cineforum Rovereto. A cura di Martina Melilli. In collaborazione con Cavit.

Ingresso gratuito. Info: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

17 novembre

Silvia Camporesi. Mirabilia

Ore 17.00 – Galleria Civica di Trento

Presentazione libro d’artista. Dal 2017 al 2023 la fotografa Silvia Camporesi ha ininterrottamente viaggiato in Italia, realizzando un ritratto fotografico fatto di edifici bizzarri e di stranezze naturali o artificiali, di luoghi armonici e di ambienti sommersi dal disordine. Con un meticoloso lavoro di ricerca ha scandagliato i luoghi inaspettati, dal teatro di Pietravairano al pozzo sacro di Santa Cristina, dal Lago di Tovel ai megaliti dell’Argimusco, dall’abbazia di San Galgano e di San Vito a Polignano alla biblioteca Malatestiana a Cesena. L’autrice ne parla con Gabriele Lorenzoni, responsabile della Galleria Civica Trento.

Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata: eventi@mart.tn.it