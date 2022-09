SAT * FESTA 150 ANNI: PRESIDENTE FACCHINI, « BISOGNA ESSERE CAPACI DI INTERPRETARE IL MONDO CHE CAMBIA SOTTO UN PROFILO SOCIALE, POLITICO ED ECONOMICO »

10.09 - martedì 06 settembre 2022

Una grande festa per celebrare 150 anni e guardare al futuro, “ai prossimi 150 anni” come è stato più volte ricordato. SAT ha celebrato il compleanno con i suoi amici, con gli amici della montagna, con chi ne ha ricordato valori, aneddoti, sfide. La grande festa di SAT, che si è tenuta a Campiglio sabato 2 e domenica 3 settembre, è stata ricca di iniziative e soprattutto un incontro tra amici.

“Come si fa a resistere 150 anni? – dice Anna Facchini, presidente SAT – Bisogna essere capaci di interpretare il mondo che cambia sotto un profilo sociale, politico, economico. Quando la SAT è stata fondata non c’era ancora il Trentino configurato come provincia, ma c’era un territorio che era ancora parte dell’Impero Asburgico. Oggi il Trentino ha una sua connotazione e la SAT ha attraversato questa sua evoluzione per un secolo e mezzo. Il futuro della SAT sta dunque nella sua capacità di stare sul territorio, consolidare legami con le comunità, con gli enti, con le istituzioni. Abbiamo 25 mila soci, ci sono i soci anziani, ma anche tanti ragazzi e giovani che sono il nostro futuro. Dovremo essere capaci di saperci integrare in una società in piena evoluzione”.

Una festa, quella di SAT, che ha “riaccolto” anche altri due compleanni: i 70 anni del TrentoFilmFestival e del Soccorso Alpino. Presenti quindi anche Mauro Leveghi, presidente del TrentoFilmFestival e Walter Cainelli, presidente Soccorso Alpino, che hanno messo in evidenza come il futuro della montagna debba essere cercato “nell’equilibrio e nella giusta strada – ha detto Mauro Leveghi –. Solo cosi riusciremo a dare futuro non solo alla nostra montagna, ma al mondo”. Per Walter Cainelli la cultura della montagna deve passare per il rispetto anche di regole e ritmi, con al centro la prevenzione, la prudenza, la formazione e la “capacità di saper cogliere i propri limiti”.

Ad arrivare da Lombardia, Veneto e Alto Adige anche tanti rappresentanti del CAI “capitanati” dal presidente generale del CAI, Antonio Montani. Tra i numerosi ospiti anche il past presidente CAI, Umberto Martini. “La SAT è un esempio per tutto il CAI – ha detto Montani – un esempio di attaccamento ai valori e di efficienza. Le due cose non sono in contrasto e io sono qui anche per imparare. Il 150esimo è un bel traguardo, ma come nel ciclismo è un traguardo volante, bisogna continuare a pedale per andare verso il futuro e per farlo serve il coraggio di rinnovarsi. Non è assolutamente scontato che associazioni come le nostre siano ancora vive e vitali, bisogna coniugare l’organizzazione e la tradizione e quindi l’attaccamento al territorio. Le sfide che ci attendono? Ambiente, giovani e gioia. Dobbiamo saper fare con gioia anche le cose importanti e faticose”.

Sabato la giornata è partita con la rievocazione storica del percorso compiuto nel 1872 dai fondatori della SAT. Quel sodalizio tra Prospero Marchetti (primo presidente SAT) e Nepomuceno Bolognini (primo vicepresidente SAT). Un gruppo di podisti e 27 ciclisti tra uomini e donne è partito, quindi, da Arco per arrivare fino a Madonna di Campiglio. Il gruppo si è fermato lungo il percorso – a Bolbeno e Pinzolo – tappe significative che rappresentano i paesi natali dei 27 fondatori. Tra i ciclisti anche il past president di SAT, Claudio Bassetti.

L’arrivo a Madonna di Campiglio è stato poi suggellato con una cerimonia che ha visto l’apposizione di una targa commemorativa alla base della statua dedicata a Giovanni Battista Righi proprio sotto la dedica già posta nel 1972 in occasione del centenario SAT. Silvestro Franchini, presidente sezione Madonna di Campiglio ha fatto gli onori di casa per i molti rappresentanti delle sezioni SAT territoriali. E inoltre erano presenti: Michele Cereghini, sindaco di Campiglio; Mattia Malacarne, Assessore al Turismo del Comune di Tre Ville; il presidente Tullio Serafini e il direttore Matteo Bonapace dell’Apt di Madonna di Campiglio; il Presidente di Trentino Marketing, Gianni Battaiola; il direttore di Asat e segretario dell’associazione gestori rifugi del Trentino, Davide Cardella; il rettore dell’università di Trento, Flavio Deflorian. Un “regalo di compleanno” è arrivato dall’assessore al turismo della PAT, Roberto Failoni: “Auguro alla SAT di avere il coraggio di saper guardare lontano. La Provincia ha finanziato ciò che SAT ha chiesto negli ultimi due anni e saranno finanziate le opere cantierabili. Mi sembra un buon regalo. Ringrazio la presidente Facchini per il lavoro che sta portando avanti in modo corretto, attivo e fattivo”.

Alla sera al Palacampiglio è andata in scena la rappresentazione teatrale “Excelsior” sulla fondazione della SAT curata dal “Filò da la Val Rendena”, con regia di Brunetto Binelli e con i saluti del direttore delle funivie di Campiglio Bruno Felicetti e il past president Marcello Andreolli.

Domenica si è tenuta la passeggiata per arrivare al rifugio Graffer in compagnia di Valeria Manzinello assistente marketing La Sportiva e la guida alpina e Ambassador La Sportiva, Francesco Ratti. Tre gli eventi che in quota hanno scaldato una giornata a tratti nuvolosa, ma molto partecipata: il concerto del Coro della Sosat, lo Spettacolo “Bagliore”, in collaborazione con Gruppo Itas Assicurazioni, un podcast narrativo prodotto da SuonoMio ascoltato in modalità immersiva grazie a cuffie wireless e la presentazione del libro “15 sentieri per i 150 anni”, progetto realizzato con le Casse Rurali Trentine con la partecipazione di Silvio Mucchi, presidente del Fondo Comune delle Casse Rurali.

Il prossimo appuntamento, che andrà a chiudere le celebrazioni dei 150 anni di SAT, si terrà il prossimo 15 ottobre all’Auditorium Santa Chiara di Trento con il concerto del coro della SAT e della SOSAT e la presentazione del libro “Al passo della montagna. Conoscenza e tutela del territorio nella storia della Società degli Alpinisti Tridentini”, a cura di Claudio Ambrosi, Rodolfo Taiani e Bruno Zanon.