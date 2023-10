CDT – CASSA DI TRENTO * ASSEMBLEA STRAORDINARIA: « SOCI CONVOCATI PER DELIBERARE SUL PROGETTO DI FUSIONE CON “CASSA RURALE NOVELLA ALTA ANAUNIA” – 20/11 ORE 20.00 »

13.46 - martedì 31 ottobre 2023

Lunedì 20 novembre alle ore 20.00 presso il Palatrento in via Fersina 11 in località “Ghiaie” (accredito a partire dalle ore 18.30) i soci della Cassa di Trento sono convocati in Assemblea Straordinari per deliberare il “Progetto fusione con Cassa Rurale Novella Alta Anaunia”.

Sul numero di ottobre della rivista Civitas Athesina, in corso di distribuzione (consultabile al link riportato di seguito), sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti l’Assemblea:

Chi sarà impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, ha diritto di rilasciare delega ad altro socio. La delega può essere conferita presso tutte le filiali della Cassa, presso l’Ufficio Soci e Comunicazione e l’Ufficio Segreteria Generale.

*

CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA, VALLE DI CEMBRA E ALTA VALLAGARINA

SFOGLIA “CIVITAS ATHESINA”

LINK