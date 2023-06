CAMPOBASE * MINACCE A IANESELLI: « AGGRESSIONE DA PARTE DI GRUPPO “NO TAV“, SOLIDARIETÀ AL SINDACO ED AI SUOI FAMILIARI »

11.35 - domenica 4 giugno 2023

Apprendiamo con sconcerto dell’aggressione da parte di un gruppo di no tav al sindaco Ianeselli e alla sua famiglia. Stigmatizziamo con forza tutte le forme di violenza e prevaricazione attuate per imporre punti di vista o opinioni. Esprimiamo quindi la nostra solidarietà al sindaco e ai suoi familiari ribadendo la necessità di costruire una società civile dove al primo posto rimanga la capacità di confrontarsi e di costruire percorsi convergenti per il bene comune e il rispetto delle persone e delle istituzioni.

Campobase