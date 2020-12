A22 * NEVE: “ A NORD DI BOLZANO IMPEGNATI 280 OPERATORI CON 220 MEZZI, PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO AUTOSTRADALE “

Uno sforzo notevole di uomini e di mezzi è tutt’ora in corso lungo la A22 per garantire la continuità del servizio autostradale nonostante la straordinaria nevicata che da ieri sta interessando la tratta a nord di Bolzano.

All’opera impegnati 280 operatori con 220 mezzi. Già in serata, la macchina dei soccorsi aveva dovuto affrontare il traversamento di alcuni mezzi pesanti che transitavano senza idonea attrezzatura invernale.

Per evitare che il tradizionale blocco alla circolazione notturna dei mezzi pesanti imposto dalle Autorità austriache (dalle 22 alle 5) potesse produrre situazioni di pericolo, la gran parte degli stalli disponibili nell’autoparco Sadobre erano stati tenuti liberi, così da poter offrire ricovero ai numerosi mezzi pesanti che da ieri sera hanno continuato a transitare in direzione nord.

Un accorgimento che ha permesso di organizzare efficacemente alla barriera di Vipiteno la delicata gestione dei mezzi diretti oltre il passo del Brennero a 1.372 metri di quota: i convogli di tir vengono incolonnati dietro ai mezzi sgombraneve che li “scortano” fino al confine.

Incolonnamenti di mezzi pesanti si sono registrati a partire dalle 7:00 di questa mattina tra Bolzano nord e Vipiteno a causa della necessità di smaltire il notevole volume di veicoli fermatosi prima del passo durante il blocco notturno, ma nonostante le condizioni meteo particolarmente avverse, la celerità del servizio di sgombero neve ha permesso il transito al Brennero, alle 15:00 di oggi, di oltre 3.000 tir.

Per alleggerire la pressione nella tratta interessata dalle nevicate, tra San Michele ed Egna è stato predisposto in corsia di marcia uno “stoccaggio” di circa 7 km per i mezzi pesanti. Pronta in caso di necessità la deviazione in A4. Complessivamente, sono impegnati nella gestione dell’emergenza neve 280 uomini e 220 mezzi tra lame spazzaneve, spargisale e furgoni degli Ausiliari della viabilità.

Le disposizioni delle Autorità austriache imponevano per le 15:00 di oggi la chiusura del passo del Brennero ai mezzi pesanti per il weekend. Tuttavia, la richiesta di ritardare l’ordinaria chiusura per impedire un pericoloso congestionamento della A22 è stata accolta e il blocco rinviato alle 19:00. Il traffico di mezzi leggeri, notevolmente ridotto in questo periodo a causa delle limitazioni alla circolazione dettate dall’emergenza sanitaria, non desta al momento preoccupazione.