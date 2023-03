MUSE – TRENTO * “FARE IL COLORE“: « “IL VALORE FUNZIONALE E EMOZIONALE DEL COLORE NEL DESIGN DI PRODOTTO“ CON ALEX TERZARIOL (30/3 – 18.00) »

20.39 - lunedì 27 marzo 2023

Con la partecipazione agli incontri viene omaggiato un voucher per visitare la mostra “Dentro il Colore. Attraverso la materia e la luce” di Michele De Lucchi e Stefano Zecchi. Inizia giovedì 30 marzo alle 18 il ciclo di appuntamenti legato alla mostra Dentro il colore, in corso fino al 4 giugno 2023 a Palazzo delle Albere. Il primo appuntamento della serie, che avrà cadenza mensile, si intitola “Fare il colore: il valore funzionale e emozionale del colore nel design di prodotto” e vede protagonista Alex Terzariol, titolare dello studio di design industriale MM Design che racconterà quanto il colore, abbinato a una forma, sia in grado di cambiare la nostra percezione dell’oggetto, influenzando la comprensione delle sue funzioni. Il ciclo è a cura del Prof. Renato Troncon, docente di estetica all’Università di Trento.

I tre incontri proposti ad accompagnamento della mostra “Dentro il colore” sono ispirati al principio trasformativo del fare / progettare “con” il colore, con una prevalenza dell’operare sul teorizzare e portano il punto di vista di professionisti di ambiti progettuali molto diversi, alla scoperta di cosa accomuna – fra competenze e pratiche – chi opera “facendo il colore”. I tre incontri si rivolgono non solo al pubblico degli interessati ai contenuti della mostra, ma anche a specifici istituti scolastici e corsi universitari in collaborazione con il Settore Formazione ed Educazione MUSE.

Alex Terzariol è titolare di MM Design uno studio di consulenza strategica per il prodotto, che dal 1991 si occupa esclusivamente di design industriale, fornendo alle aziende un servizio completo che parte dall’analisi delle tendenze e dei mercati per arrivare allo sviluppo e ingegnerizzazione dei prodotti. MM Design è consulente di aziende leader a livello mondiale in diversi settori: sportivo, medicale, arredo, elettrodomestici, apparecchiature professionali, macchine utensili, attrezzi e mezzi di lavoro.

APPUNTAMENTI SUCCESSIVI

Giovedì 13 aprile alle 18

Fare il colore: la strategia digitale per il colore

con Luca Panini, amministratore delegato della Franco Cosimo Panini Editore, casa editrice italiana fondata a Modena nel 1989 e specializzata in volumi d’arte, libri per ragazzi, scolastica e tempo libero e pubblica i libri della Pimpa, i diari Comix, i libri del Museo Egizio di Torino e le riproduzioni in fac-simile della Biblioteca Impossibile e del patrimonio pittorico italiano con Haltadefinizione. Dopo aver costituito l’anima multimediale della casa editrice, ne è dal 2010 amministratore delegato. Nel 2014 fonda Mind con Alessandro Tioli, una startup innovativa per le soluzioni avanzate di smart home.

Giovedì 11 maggio alle 18

Fare il colore: la cromatica della Danza

con Renato Zanella, ballerino, direttore di compagnia, curatore di stagioni, coreografo, scenografo, costumista e lighting designer, regista. Ha diretto il Wiener Staatsballett, il Greek National Ballet, il Balletto dell’Arena di Verona, il Balletto di Bucarest e ora il Balletto dell’Opera di Ljubljana.

Giovedì 18 maggio alle 18

Semantica del colore nella società immateriale: algoritmi, etichette, emozioni.

con Luca Baraldi, esperto di diplomazia culturale e semiotica applicata, da oltre quindici anni opera a livello internazionale nel settore delle politiche culturali, dell’economia creativa e della trasformazione sociale. Advisor scientifico di numerose istituzioni e think tank, attualmente coordina il dipartimento di Human Sciences di Ammagamma, una società di intelligenza artificiale e matematica applicata di Modena, e dirige il comitato scientifico di Fundación Conciencia, una fondazione colombiana che promuove la rigenerazione culturale della società nel post-conflitto