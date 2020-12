PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID/CORONAVIRUS: “ I DATI DI SABATO 5-12 / NOVE MORTI E 48 PERSONE IN RIANIMAZIONE “

I nuovi positivi al test molecolare sono 226, quelli al test rapido 223; i guariti oltre 200.

Coronavirus: altri 9 decessi, 48 pazienti in rianimazione, oltre 5000 tamponi

Bilancio pesante anche oggi sul fronte dei decessi da Covid-19 in Trentino. Il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari conta 9 nuovi lutti: si tratta di 4 donne e 5 uomini; l’età media è di 84 anni; di questi decessi, 6 sono avvenuti in strutture ospedaliere.

A fronte di oltre 5.000 tamponi, sono stati identificati altri 226 nuovi casi positivi ai quali si affiancano anche i casi intercettati dai test rapidi (223 il dato odierno).

Nel totale di oggi figurano 159 soggetti asintomatici e 230 pauci sintomatici che sono seguiti a domicilio. Ci sono poi 3 piccolissimi (meno di 2 anni) e 2 bambini fra i 3 ed i 5 anni; sempre molto alto il numero degli over 70 (oggi se ne contano 105) mentre, sul fronte scolastico, si registrano altri 26 ragazzi (ieri le classi in quarantena erano scese a 63).

Sul versante ospedaliero, la giornata di ieri si è chiusa con un numero di dimissioni superiore ai nuovi ricoveri: 31 contro 28. La situazione attuale vede pertanto la presenza di 452 pazienti Covid, di cui 48 in rianimazione (1 in più rispetto a ieri).

Nell’elenco sono riportati inoltre i guariti (ce ne sono altri 201) che dall’inizio dell’emergenza sono diventati 13.580. Si sta arrivando infine a quota 400.000 tamponi molecolari: con i 3.385 analizzati ieri (2.167 all’Ospedale Santa Chiara e 1.218 alla Fem), la cifra da inizio pandemia è infatti pari a 392.6.