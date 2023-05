PAT * VINO: FUGATTI, « ETICHETTA CON AVVERTENZE SANITARIE SULLE BOTTIGLIE, SERVE BUONSENSO PER EVITARE DERIVE INUTILI »

08.04 - mercoledì 24 maggio 2023

Fugatti: vino, salute e buonsenso. Anche il presidente della Provincia autonoma di Trento condanna l’iniziativa di etichettare con avvertenze sanitarie le bottiglie di vino. “Vino, salute e buonsenso. Direi che la qualità della vita difficilmente può prescindere da una di queste componenti. Sopratutto il buon senso è utile per garantire il giusto equilibrio fra dimensioni diverse, per evitare derive inutili e per certi versi al limite del ridicolo”. Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti a propositivo del dibattito innescato dalla decisione dell’Irlanda di etichettare gli alcolici con avvertenze sanitarie.

“Ciascuno a casa propria è libero di agire come crede – commenta Fugatti – ma dentro un sistema di relazioni culturali e commerciali globale sembra quantomeno bizzarra una decisione che potrebbe produrre conseguenze quantomeno all’immagine di un prodotto che – per quanto riguarda il Trentino – è sinonimo di qualità, tradizione, identità. Siamo dalla parte di chi produce con serietà, tenacia e responsabilità, consapevoli che dietro ogni bicchiere di vino c’è la storia di una comunità che è in totale simbiosi con il proprio territorio. Uno sfregio a quest’immagine, fosse anche su un’etichetta, va assolutamente evitato.