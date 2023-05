PAT * RASSEGNA “DISCANTO” : « METS E CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA, INSIEME DAL 10 GIUGNO AL 23 LUGLIO A SAN MICHELE ALL’ADIGE »

19.05 - martedì 23 maggio 2023

Presentata la rassegna internazionale “Discanto” dal 10 giugno al 23 luglio a San Michele all’Adige. METS e Centro Servizi Culturali Santa Chiara insieme per la cultura trentina.

“Il METS-Museo etnografico trentino San Michele non è solo un luogo di conservazione e ricerca ma interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale proprio secondo quanto dice l’International Council of Museums, la principale organizzazione internazionale non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti”, è il messaggio che l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti ha voluto far pervenire in Sala Rosa, in occasione della presentazione di “Discanto” rassegna internazionale di musiche popolari.

Alla presentazione hanno partecipato il direttore del METS Armando Tomasi, il direttore del Centro Servizi Culturali Massimo Ongaro, il direttore artistico della rassegna Renato Morelli e la responsabile dell’ufficio di gabinetto dell’Assessorato provinciale all’istruzione, università e cultura.

“Il valore aggiunto di questa significativa iniziativa è anche il fatto che istituzioni culturali di carattere molto diverso uniscano le forze e competenze e si muovano all’unisono per promuovere e valorizzare in Trentino occasioni di crescita formativa. Per questo ringrazio i vertici del Museo etnografico San Michele e il Centro Servizi Culturali sanata Chiara”, è poi il pensiero che l’assessore Bisesti ha voluto fosse ribadito durante la presentazione.

Il direttore del METS, Armando Tomasi, portando il saluto del presidente Ezio Amistadi ha sottolineato l’inedito partenariato con la parrocchia di San Michele all’Adige che “grazie alla sensibilità culturale e allo spirito di amicizia del suo parrocco don Lubomirski, ha consentito di proporre una formula completamente inedita che saprà solleticare l’interesse sia degli specialisti, sia del pubblico meno esperto”. Va detto che la rassegna consta di 14 appuntamenti: 7 profani e 7 liturgico spirituali e si svolgerà dal 10 giugno al 23 luglio ogni fine settimana: il sabato alle ore 21.oo al METS-Museoetnografico trentino San Michele, la domenica mattina alle 11.30 nell’attigua Chiesa di san Michele Archangelo.

Il direttore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara Massimo Ongaro ha sottolineato come con questa rassegna internazionale “innovativa nella forma e nella sostanza riporti all’attenzione un patrimonio musicale molto significativo che mancava nella programmazione trentina ormai da parecchio tempo.” Il centro Culturale santa Chiara sostiene, interamente, la rassegna polivocale internazionale che proporrà, in 14 concerti, sia repertori profani sia repertori sacri.

I sette gruppi canori che si esibiranno a San Michele all’Adige – Cantori da Verméi (10 e 11 giuno), Cantà Promàn (17 e 18 giugno), Madricale (24 e 25 giugno), Concordu di castel Sardo (1 e 2 luglio), Coro san Lucia (8 e 9 luglio), Quartetto anuntis (15 e 16 luglio) e Adilei (22 e 23 luglio) – sono stati presentati nelle loro peculiarità dal direttore artistico Renato Morelli. La sua conoscenza in ambito dell’etnomusicologia è vasta e documentata da diverse pubblicazioni. grande la sua soddisfazione per essere riuscito a portare in Trentino gruppi internazionali come i georgiani Adilei e i corsi Madricale iscritti, entrambi, nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità UNESCO. I concerti di carattere profano si svolgeranno nel chiostro agostiniano del Museo mentre quelli liturgico-spirituali nella Chiesa attigua al Museo intitolata a San Michele Arcangelo.