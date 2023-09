PATT * ELEZIONI TRENTINO: MARCHIORI, « PRESENTATA LA NOSTRA LISTA, OBIETTIVO ESSERE DETERMINANTI » (NOMI E COGNOMI CANDIDÀTI)

15.59 - mercoledì 20 settembre 2023

Presentata la lista del PATT: obiettivo essere determinanti per il futuro del Trentino”. Simone Marchiori indicato come capolista. I 34 candidati sono rappresentativi di tutte le zone e classi sociali trentine.

E’ stata presentata oggi a mezzogiorno la lista dei candidati PATT per le elezioni provinciali del 22 ottobre. Trentaquattro candidati, 17 uomini e 17 donne come previsto dalla normativa, rappresentativi di tutte le valli e città trentine, provenienti dai vari settori economici e sociali e omogeneamente distribuiti fra le varie fasce d’età.

Fra amministratori di lungo corso e candidati da poco avvicinatisi alla politica con il preciso obiettivo di avere parte attiva nella costruzione del futuro della nostra terra, tutti i candidati sono animati da passione ed entusiasmo, ma soprattutto dalla volontà di contribuire a rendere le Stelle Alpine sempre più determinanti.

La Commissione elettorale del PATT, nella predisposizione della lista, ha scelto di seguire l’ordine alfabetico ad eccezione del capolista che è stato individuato nella figura del Segretario politico Simone Marchiori, quale rappresentante del nuovo corso avviato con la convergenza sotto le Stelle Alpine anche di Autonomisti Popolari e Progetto Trentino.

“Sono onorato di questa scelta – afferma Marchiori – che mi carica di un’ulteriore responsabilità: quella di rappresentare un progetto nuovo, ma dalle solide radici e dai chiari obiettivi per il futuro. Il nostro non è un cartello elettorale, ma una lista coesa e forte che ha già dimostrato, durante l’elaborazione del programma, di avere una visione innovativa del Trentino in grado di affrontare i nodi politici aperti e la volontà di dare risposte ai bisogni dei trentini. Con il giusto mix di novità ed esperienza, sono certo che gli elettori sapranno riconoscerci il giusto valore.”

Ora la campagna entra davvero nel vivo.