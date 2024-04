ITAS TRENTINO * VOLLEY – PLAY OFF SCUDETTO: “ I CAMPIONI D’ITALIA A SEGNO ANCHE A MONZA, 3-1 IN CASA MINT “

23.59 - mercoledì 3 aprile 2024

La serie di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2024 continua il suo corso, dicendo ancora bene all’Itas Trentino. Questa sera all’Opiquad Arena di Monza la formazione Campione d’Italia ha bissato il successo ottenuto in gara 1, assicurandosi per 3-1 anche il secondo atto del confronto al meglio delle cinque giocato in casa della Mint Vero Volley di fronte ad oltre 3.500 spettatori.

Un risultato che porta la squadra gialloblù già sul 2-0, ad una sola vittoria dalla possibile qualificazione a quella che sarebbe la decima Finale Scudetto della storia di Trentino Volley. Per guadagnarsi tre occasioni per chiudere il conto (la prima già domenica pomeriggio a Trento), i tricolori hanno messo in campo ancora maggiore determinazione, tecnica ed agonismo, caratteristiche necessarie per approcciare al meglio il match, vincendo a mani basse il primo parziale, e poi ripartire di slancio dopo il secondo set, nel momento in cui Monza era riuscita ad ottenere il punto del pareggio.

Una grande prova corale a muro (a segno quindici volte, con ben quattro giocatori autori di tre punti a testa), la capacità di realizzare break point sempre nella parte centrale del terzo e quarto periodo con Lavia (12), Michieletto (17, mvp col 45% a rete, due block e due ace) e Rychlicki (16) e l’incisività in tutti i fondamentali di Kozamernik (3 muri, 3 ace ed il 100% in primo tempo) hanno consentito ai tricolori di allungare e distendersi sempre meglio. Il 3-1 finale è però arrivato anche per mezzo di una prova precisissima a rete: un solo errore su 88 attacchi effettuati, col 53% finale di squadra.

La cronaca di gara 2. Nessuna sorpresa negli starting six proposti dai due tecnici: Soli conferma Acquarone in regia e Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero, mentre Eccheli, ancora privo di Maar, risponde con Kreling alzatore, Szwarc opposto, Loeppky e Takahashi laterali, Galassi e Di Martino al centro, Gaggini libero.

L’avvio è molto contratto da parte di entrambe le squadre, specialmente in battuta, con tanti errori da ambo le parti. La prima a trovare continuità è Trento, che con Kozamernik (ace e mezzo ace) accelera subito sul 9-6, costringendo i padroni di casa a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa, sono ancora i gialloblù a dettare legge col proprio centrale al servizio (11-6) e poi a rintuzzare con Lavia a muro anche il tentativo di recupero dei brianzoli (da 14-12 a 17-12). Eccheli spende il secondo tempo, ma in seguito c’è spazio solo per i tricolori, che con Michieletto e Podrascanin (attacco e muro) accelerano ulteriormente (23-14) e chiudono in fretta il primo parziale con Rychlicki, già sul 25-15.

La Mint prova a replicare dopo il cambio di campo, affilando il suo servizio e l’attacco di Takahashi; nel giro di pochi minuti i locali accelerano (4-7 e 6-10), costringendo Soli ad interrompere il gioco. Alla ripresa, l’Itas Trentino soffre (8-12) ma non perde la bussola e con Lavia sugli scudi piano piano recupera gap sino al 15-15, ispirato da un errore in primo tempo di Galassi e da un muro di Kozamernik sullo stesso centrale rotaliano.

I Campioni d’Italia mettono il naso avanti con un muro di Rychlicki (18-17), ma successivamente Monza replica con Di Martino e l’ace dello stesso Galassi (18-21). È lo spunto che decide il set, perché poi la Vero Volley non concede più nulla (19-23) e chiude i conti già sul 21-25 con un errore in battuta del neoentrato Nelli.

Trascinata da Lavia e Michieletto, la formazione ospite riprende in mano le redini del gioco nel terzo parziale (4-2 e 8-5). Kozamernik mura Loeppky per il +4 (10-6), imitato qualche secondo dopo da Podrascanin (su Szwarc per il 13-8); in seguito i gialloblù scappano via sempre con maggiore autorità e determinazione, grazie nuovamente ad Alessandro (18-12 e 20-13). Il 2-1 esterno arriva sul 25-18, con Eccheli che utilizza male il video-check, andando di fatto a regalare l’ultimo punto ai tricolori per interrogare il sistema per un possibile fallo di piede di Nelli (che non c’era) al servizio (gioco interrotto e punto per Trento).

I servizi vincenti di Michieletto (due) offrono il primo spunto nel corso del quarto set (da 6-5 a 8-5) dopo un’iniziale lotta punto a punto. Monza risale in fretta la china con la stessa arma (ace di Loeppky), trovando la parità a quota 10. I trentini alzano l’intensità in difesa e a muro, trovando con Kozamernik e Acquarone i punti che la spingono avanti sul 19-16. E’ lo spunto decisivo, perché poi la Mint si innervosisce e lascia sempre più spazio agli avversari, che si portano verso i titoli di coda in fretta: 25-28 e 2-0 nella serie.

“Siamo stati bravi a stare uniti e positivi in una situazione di difficoltà, specialmente in attacco dove abbiamo offerto una prova altalenante. Abbiamo avuto pazienza – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli al termine della partita – ; con il servizio ed il muro abbiamo trovato il modo per compensare i nostri problemi contro una Monza che in alcuni momenti ci ha fatto male col servizio, tirandolo a tutto braccio. Su alcuni aspetti possiamo e dobbiamo fare meglio, ma portare a casa il risultato in questa maniera ci aiuta a crescere e anche a migliorare come mentalità. Il 2-0 nella serie è un buon bottino, ma ora dobbiamo pensare ad una partita alla volta e farci trovare pronti per la prossima, anche tenendo conto che gli avversari potrebbero recuperare un giocatore importante come Maar”.

Fra quattro giorni, domenica 7 aprile, si tornerà in campo alla ilT quotidiano Arena di Trento per gara 3, che prenderà il via a partire dalle ore 17. Prevendita biglietti già attiva su https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/semifinale-play-off-2024-s3/232552.

Di seguito il tabellino di gara 2 di Semifinale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2024 giocata stasera all’Opiquad Arena di Monza.

Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino 1-3

(15-25, 25-21, 18-25, 18-25)

MINT VERO VOLLEY: Takahashi 13, Di Martino 7, Szwarc 13, Loeppky 19, Galassi 7, Kreling, Gaggini (L); Visic, Mujanovic. N.e. Comparoni, Morazzini e Beretta. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Lavia 12, Kozamernik 10, Rychlicki 16, Michieletto 17, Podrascanin 9, Acquarone 3, Laurenzano (L); Nelli, Magalini. N.e. D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Garcia. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Cappello di Sortino (Siracusa) e Puecher di Rubano (Padova).

DURATA SET: 22’, 29’, 30’, 27’; tot 1h e 48’.

NOTE: 3.517 spettatori, incasso non comunicato. Mint Vero Volley: 4 muri, 2 ace, 18 errori in battuta, 10 errori azione, 45% in attacco, 54% (28%) in ricezione. Itas Trentino: 15 muri, 5 15 ace, 15 errori in battuta, 1 errori azione, 53% in attacco, 49% (24%) in ricezione. Mvp Michieletto.

*

Foto: Marco Trabalza