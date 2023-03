In relazione al comunicato stampa n. 5/2023 del 20/03/2023, la Procura della Repubblica di Bolzano comunica che, grazie al confronto con il numero di serie riportato sulla protesi dell’anca, il corpo rinvenuto cadavere in Fortezza (BZ) in data 16.03.2023 è stato identificato in Larch Giuseppe, nato a Vipiteno il 27.12.1932-.