ON. CATTOI E SEN. TESTOR (LEGA) * BRENNERO: « NON ACCETTIAMO LE CRITICHE A SALVINI DAL GOVERNO AUSTRIACO »

20.32 - mercoledì 3 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ///

Brennero: Lega Trento, non accettiamo critiche a Salvini da governo austriaco . “Non accettiamo alcuna critica da quel governo austriaco che con le sue restrizioni ai mezzi italiani non ha fatto altro che danneggiare la qualità dell’aria e imposto costi assurdi alle aziende e ai lavoratori del nostro Paese. Il no del ministro Salvini a questi divieti è più che giusto e la Lega non smetterà di battersi su questo fronte”.

Così le parlamentari trentine della Lega Vanessa Cattoi ed Elena Testor.