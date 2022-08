AMBROSI – CIA – ROSSATO (FDI) * ENERGIA: « SULL’IDROELETTRICO UNA VITTORIA DI PIRRO, LA VERA PARTITA INIZIA ORA »

14.18 - giovedì 04 agosto 2022

Energia – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Sull’idroelettrico una vittoria di Pirro. La vera partita inizia ora”. Dopo l’approvazione in Senato del decreto concorrenza è gara ad accaparrarsi i meriti per i presunti risultati ottenuti nell’ambito delle concessioni idroelettriche. È apprezzabile che anche altre forze politiche, sulla scia delle battaglie che noi di Fratelli d’Italia abbiamo portato avanti costantemente in Consiglio provinciale, abbiano compreso l’importanza ed il valore strategico delle concessioni idroelettriche per un territorio come il Trentino che fa dell’acqua una delle risorse più importanti per il proprio sviluppo socioeconomico. Acqua che, attraverso la produzione di energia idroelettrica, genera entrate per le casse della Provincia e per gli enti locali, e dunque posti di lavoro e servizi per i cittadini.

Acqua la cui gestione, in un contesto di crisi energetica come quello attuale, deve rappresentare un punto di forza su cui investire, programmare e incardinare le prospettive di sviluppo dell’economia provinciale per i prossimi anni, tenendo inoltre ben presente la concreta possibilità che le situazioni di siccità, di cui già vediamo gli effetti in tanti comuni trentini, si possano presentare con maggiore frequenza nei prossimi anni. Non può essere quindi definito un “successo della nostra autonomia” l’allineamento nella scadenza delle concessioni idroelettriche trentine al resto del territorio nazionale. Si tratta piuttosto un atto dovuto.

Sarebbe stato assolutamente svilente per una Provincia autonoma mettere a gara la propria risorsa più strategica prima di ogni altra regione italiana con il serio rischio, in un contesto di asimmetria a livello nazionale ed europeo, di concentrare sul solo Trentino le attenzioni predatorie di grandi gruppi internazionali. Anche l’apertura ai partenariati pubblico privati e l’estensione del golden power alle concessioni idroelettriche (per altro già prevista nel “Dl taglia prezzi”) sono sostanzialmente il riconoscimento di situazioni di fatto, non certo vittorie eclatanti.

Resta il tema di fondo, ovvero la persistente incertezza sulla disciplina e le scadenze che regolano le concessioni. Una situazione in continuo divenire che frena gli investimenti in un momento in cui la pianificazione sull’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili è di strategica importanza nell’ottica di mirare all’indipendenza energetica riducendo drasticamente l’importazione di combustibili fossili.

La vera partita inizia dunque ora, con il nuovo Governo che avrà il compito cruciale di lavorare per dare certezza e stabilità alla disciplina sulle concessioni al fine di evitare che le millantate vittorie odierne si rivelino nei fatti mere vittorie di Pirro.

*

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato