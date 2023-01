CONSIGLIO DI STATO * INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: « INSEDIAMENTO PRESIDENTE LUIGI MARUOTTI E RELAZIONE ATTIVITÀ GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 2022, A PALAZZO SPADA (30/1 – ORE 10.30)

18.49 - domenica 29 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DOMANI, 30 GENNAIO, ALLE 10.30 A PALAZZO SPADA, INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO LUIGI MARUOTTI E RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

Domani, lunedì 30 gennaio alle ore 10,30 presso il Consiglio di Stato (Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13), alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente della Corte costituzionale e di numerosi Ministri, si svolgerà la cerimonia di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, e di presentazione della “Relazione sull’attività della Giustizia Amministrativa” per il 2022.Nel corso della cerimonia interverranno il Sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano, il Presidente Luigi Maruotti, l’Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli ed il Presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 3 e in streaming al link

In allegato una breve biografia del Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti.

Nei ruoli dell’Avvocatura Generale dello Stato dal 1981, dapprima come Procuratore dello Stato poi come Avvocato dello Stato. Dal 1984 magistrato amministrativo presso il Tar Puglia e poi il Tar Campania e dal 1989 Consigliere di Stato. Nel 2010 è stato nominato Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. È stato Presidente titolare della Terza, Quarta, Quinta e Sesta Sezione; dal 25 febbraio 2022 Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, fino alla nomina, lo scorso 20 gennaio a Presidente del Consiglio di Stato.Docente in diversi corsi di livello postuniversitario, è autore di volumi giuridici e di oltre un centinaio di pubblicazioni che spaziano dal diritto civile a quello penale e amministrativo.