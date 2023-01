NURSING UP – TRENTINO * SANITÀ: « APSS ED ORDINE MEDICI CONTRARI ALL’ISTITUZIONE DEL DIRETTORE ASSISTENZIALE »

16.26 - domenica 29 gennaio 2023

Ancora una volta dobbiamo assistere al perpetrarsi di una visione miope, retrograda e classista, che penalizza le professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie del comparto, non permettendone un adeguato sviluppo e riconoscimento.

È successo che il 23 gennaio 2023 si sono svolte in IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento le audizioni relative al Disegno di legge n. 160 di iniziativa consiliare inerente all’istituzione del Direttore Assistenziale nel Consiglio di Direzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (modifica della Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16) e alla valorizzazione del personale infermieristico.

All’audizione ha partecipato Fabio Lavagnino in qualità di dirigente sindacale Nursing up, esprimendo parere favorevole al disegno di legge, in quanto la nostra dirigenza deve avere a nostro avviso pari dignità e riconoscimento a quella medica ed amministrativa.

Occorre sottolineare che le Professioni sanitarie e assistenziali costituiscono circa l’80% di tutta la componente professionale di area sanitaria, di cui gli infermieri rappresentano la professione numericamente maggioritaria e una direzione apicale assistenziale contribuirebbe a migliorare gli esiti di salute dei cittadini ed a una miglior pianificazione strategica, rafforzando nel contempo la governance delle risorse assistenziali e le loro potenzialità, garantendo una più compiuta visione d’insieme, capace di valorizzare tutte le professionalità presenti, generando una maggior capacità di rispondere ai bisogni assistenziali della popolazione.

Pertanto, appare del tutto ingiustificato a nostro avviso il mancato sostegno in IV commissione al disegno di legge da parte dei rappresentanti dell’azienda sanitaria trentina e la contrarietà dell’ordine dei medici.

Rammentiamo inoltre ai vertici dell’Azienda sanitaria che solo 1 dei 6 posti per dirigenti di struttura complessa dedicati alle professioni infermieristiche e sanitarie dei nostri profili professionali è stata coperta tramite specifico concorso.

Ma, si sa, quanto si tratta di riconoscere economicamente funzioni e responsabilità ai Direttori generali dell’Azienda sanitaria o a quelli dei vari Dipartimenti provinciali, si procede invece celermente e generosamente, nell’ottica pero’ di usare sempre due pesi e due misure, sempre e comunque a svantaggio delle nostre categorie professionali !

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing up Provincia Trento

Trento, lì 29/1/2023