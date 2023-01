PRESIDENTE MELONI * ATTIVITÀ GOVERNO: AGGIORNAMENTO: « FOCUS SU PATTO TERZA ETÀ / DDL GIUSTIZIA / PROGETTO STAZIONI SICURE / HUB ENERGETICO ALGERIA E LIBIA / CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE » (VIDEO)

15.52 - domenica 29 gennaio 2023

✅ Patto per la terza età

✅ DDL sulla Giustizia

✅ Progetto Stazioni sicure

✅ Incontri in Algeria e Libia per fare dell’Italia l’hub energetico d’Europa

✅ Contrasto all’immigrazione irregolare

