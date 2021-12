TECNOCASA * CASE VACANZE: « IL PREFERITO È IL TRILOCALE, MA C’È GRANDE INTERESSE PER LE SOLUZIONI INDIPENDENTI »

14:14 - 6/12/2021

Il preferito è il trilocale ma c’è grande interesse per le soluzioni indipendenti. In crescita la percentuale di chi sceglie il mutuo per acquistare la seconda casa.

Nel primo semestre del 2021 continua il trend positivo del segmento della casa vacanza che subito dopo il primo lockdown ha visto un importante aumento del numero di richieste e di compravendite.

La chiusura forzata ha portato ad un maggiore interesse per le abitazioni delle località turistiche, al fine di avere una valvola di sfogo o un luogo dove poter trascorrere eventuali altri lockdown. La possibilità di poter lavorare in smart working ha fatto in modo che in tanti decidessero di farlo proprio da queste località sia durante il lockdown sia nei periodi successivi. Nella prima parte dell’anno la percentuale di acquisti di case vacanza si attesta al 6,4% sul totale delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa.

