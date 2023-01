PATT E POLO CIVICO * COMUNE RIVA DEL GARDA (TN): ” PROTOCOLLO CON PROVINCIA TRENTO, IL DOCUMENTO TROVA IL NOSTRO TOTALE CONSENSO “

15.12 - domenica 29 gennaio 2023

Buongiorno, vi inoltriamo comunicato del Patt e Polo Civico Riva del Garda inerente al nuovo protocollo tra Comune e Provincia.

Innanzitutto ci preme sottolineare che il sindaco e l’amministrazione hanno portato in consiglio comunale, pur non essendovi necessità, il nuovo protocollo che ridefinisce gli accordi tra Provincia e Comune.

Un atto non dovuto che apprezziamo perché mette a conoscenza di tutta la cittadinanza le intenzioni dell’amministrazione su alcune partite che riteniamo essere importantissime.

Essendo un protocollo complesso e articolato, oggi ci confrontiamo sugli indirizzi politici a cui seguirà il lavoro tecnico con i valori economici attraverso gli uffici e i professionisti preposti.

Le indicazioni riportate nel documento trovano il nostro totale consenso, visto che l’attenzione è posta su una delle zone più pregiate di Riva del Garda, il Compendio Miralago che diventerà proprietà della nostra città, evitando che in futuro essa possa essere oggetto di vendita o di progetto di investitori privati come si è rischiato in passato, esempio ne fu la cordata di imprenditori arabi che si fece avanti a suo tempo con la Patrimonio del Trentino.

E’ bene ricordare che il diritto di superficie esistente non garantisce una tutela pubblica del compendio, mentre esserne proprietari si.

In linea con quanto presentato nel Piano Nunes, riteniamo sia fondamentale mantenere e valorizzare il parco e le alberature presenti, così come riflettere e confrontarsi in seguito sui volumi presenti e sul loro utilizzo futuro nell’interesse di tutta la comunità.

Difendiamo la scelta del sindaco, della giunta e della maggioranza di non procedere con il completamento della torre scenica ritenendo le linee di indirizzo del protocollo un’ottima compensazione.

A Progetto ultimato la nostra città disporrà di un auditorium con funzioni di teatro utilizzabile oltre che dalla cittadinanza anche dal comparto fieristico, il cui insieme di strutture dovrà essere fatto nei tempi ristabiliti, che nel corso degli ultimi 15 anni hanno avuto diversi ritardi.

La nostra preoccupazione verso la torre scenica non è mai stata ideologica visto che qualcuno di noi ha approvato questa scelta nel lontano 2007, riteniamo però che lo scenario economico sia via via sempre peggiorato dal 2010 in poi, ed oggi pensiamo che oltre ai costi di realizzazione aumentati ci sia anche un problema di costi per la gestione e il funzionamento che graverebbero su tutta la cittadinanza per anni.

Abbiamo anche appreso positivamente che il palazzetto dello Sport non viene stralciato ma che l’idea e la progettazione futura di un palazzetto consono e non spropositato rispetto alle esigenze della comunità, rimane in essere. Così come è importante la possibilità di finanziare altre strutture sportive.

Ben venga dunque una compensazione che comprende il Compendio Miralago di cui tutti conosciamo il valore e l’importanza presente e futura per la nostra città.