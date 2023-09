LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « IN CAMPO IL SINDACO SOINI, “PORTERÒ A TUTTO IL TRENTINO L’IMPEGNO E LA PASSIONE PROFUSI AD ALA” »

10.10 - venerdì 15 settembre 2023

Esistono momenti nella vita nei quali ci sono richieste delle scelte, e questo momento è arrivato: Claudio Soini, per tanti anni sindaco di Ala, sarà candidato con Lista Fugatti Presidente.

La scelta di Soini è stata meditata e ponderata a lungo ed infine è maturata, una scelta non facile perché per poterla attuare ha dovuto dimettersi dalla carica di Sindaco del Comune di Ala, come previsto dalla legge. La candidatura di Soini va a favore di un Presidente della Provincia che in questi anni di governo con il suo lavoro è stato vicino alla comunità di Ala come all’intera comunità trentina, un lavoro svolto a volte in assoluta emergenza, tra le tante emergenze degli ultimi periodi.

Per Soini questi ultimi anni sono stati di grande impegno amministrativo ed istituzionale, 13 anni di lavoro passati al servizio della comunità di riferimento, faticosi ma di grande soddisfazione. La passione per la politica comincia a fine anni ’80 inizio-anni ’90; lascia per un lungo periodo la politica attiva ma nel maggio 2010 si candida come consigliere ad Ala risultando eletto. Nello stesso anno alle prime elezioni a suffragio universale delle neonate Comunità di Valle risulta eletto in Comunità di Valle della Vallagarina; visti i buoni risultati ottenuti, il Presidente lo nomina Assessore con deleghe ai Lavori pubblici ed attività economiche. Nel 2015 si candida per la prima volta a Sindaco di Ala ed è eletto, nel 2020 viene rieletto.

Il ruolo di Sindaco è finora quello che più lo ha appagato, un misto di orgoglio e soddisfazione presiedere e governare il tuo Comune, tante responsabilità ma anche tante soddisfazioni: “Mi piacerebbe – spiega Soini – poter portare a tutto il Trentino l’impegno e la passione che ho profuso come Sindaco della mia comunità, ed è quel che intendo fare in Consiglio provinciale”.

“Ringraziamo di vero cuore il Sindaco Soini per la sua prestigiosa adesione alla lista Fugatti Presidente, e rivolgiamo un caloroso benvenuto tra noi a un uomo di così vasta e positiva esperienza amministrativa”, afferma Achille Spinelli, Segretario e Capolista della lista Fugatti Presidente.