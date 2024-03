COMITATO DIFESA ACQUE TRENTINO * CENTRALINA PANCHIÀ: « LE RIVE STANNO DIVENTANDO UN DESERTO”, L’INSOSTENIBILE PESO DI UNA FINTA SOSTENIBILITÀ »

10.20 - sabato 9 marzo 2024

Centralina di Panchià L’insostenibile peso di una finta sostenibilità. Interveniamo in merito all’articolo comparso il giorno 19/02/2024 sul quotidiano il Dolomiti, che riporta l’iniziativa, presentata con toni trionfali da Dolomiti Energia SpA, della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Cavelonte, in Val di Fiemme.

Questo impianto dovrebbe essere realizzato nel Comune di Panchià, a cui ne resterà la proprietà trascorsi 16 anni, si scrive “per dare energia a 2000 famiglie”. La particolarità del progetto è che sarà realizzato anche tramite crowdfunding, aperto ai residenti e, per un certo periodo, ad altri investitori interessati.

La presidente di Dolomiti Energia Holding, la dott.ssa Silvia Arlanch, ha definito l’iniziativa “sostenibile”, in quanto fa parte del piano di transizione energetica realizzato con il coinvolgimento delle parti sociali.

Ci sembra tuttavia che sia di fondamentale importanza ribadire la nostra visione di sostenibilità e conseguentemente spiegare perché, dal nostro punto di vista, le parole della dott.ssa Arlanch sono contestabili e individuabili come l’ennesimo esempio consapevole di ambientalismo di facciata. Stiamo parlando di quella strategia di comunicazione di certe imprese finalizzata a costruire un’immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto ambientale, allo scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi delle loro attività per l’ambiente.

La sostenibilità è costituita da tre componenti: la sostenibilità economica, quella sociale e quella ambientale. Le tre componenti tuttavia non hanno pari peso. La sostenibilità ambientale di una qualsiasi azione agisce infatti sulle condizioni fisiche che rendono possibile o impossibile l’esistenza stessa di una sfera sociale e di una sfera economica. In altre parole: senza sostenibilità ambientale, l’azione umana si configura come un pericoloso gioco a debito nei confronti dei sistemi che garantiscono la nostra stessa esistenza. L’uomo, se non agisce seguendo prima di tutto un principio di sostenibilità ambientale, sta scaricando su chi verrà dopo di lui il peso di un’esistenza sempre più difficile, necessariamente disequilibrata.

Date queste premesse teoriche, osserviamo come nella nostra contemporaneità trentina il concetto di sostenibilità sia stato spesso gravemente frainteso. Le istanze dell’economia vengono considerate primarie e condite, qui e là da parole vuote sul valore sociale e ambientale delle iniziative intraprese. Eppure questo modo di procedere inverte la gerarchia della realtà: senza ambiente non c’è società, senza società non c’è economia. Non si tratta di un’opinione, si tratta di un dato scientificamente incontrovertibile. Pensare a questa scala di importanza come un gioco di cerchi concentrici ci aiuterebbe a valutare rapidamente la bontà, o meno, delle nostre iniziative.

Quanto poc’anzi esposto non è dunque un’ideologia, magari presentata da quelli che vengono additati come “i soliti ambientalisti del NO”, ma l’esito di un percorso di studio scrupoloso, portato avanti da uomini e donne di scienza, che sanno cos’è l’ambiente e hanno imparato a comprendere come funziona il nostro sistema vitale terrestre.

Proviamo dunque a fare una piccola indagine. Analizziamo ogni singola voce della cosiddetta sostenibilità della centralina di Panchià:

Sostenibilità ambientale. Partiamo da un concetto, che forse a Dolomiti Energia sfugge. Il territorio integro non è “inutile”, una entità passiva o da “valorizzare”. È una entità vivente, che esprime già un valore immenso, quantificabile anche a livello economico. La salvaguardia dell’ecosistema fluviale, della falda.

Comitato Permanente di difesa delle Acque del Trentino