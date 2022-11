ANA * SEZIONE TRENTO: PRESIDENTE FRIZZI, « RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO E CAPI NU.VO.LA, 22.667 LE ISCRIZIONI NEL 2022 »

18.00 - domenica 20 novembre 2022

Domenica 20 novembre 2022 si è tenuta presso il Teatro dell’Istituto Arcivescovile “Celestino Endrici” di Trento la riunione dei Capigruppo e Capi Nu.Vol.A della Sezione ANA di Trento. Dopo il saluto al Vessillo sezionale e alla Bandiera sono iniziati i lavori. La riunione si è aperta con il discorso del Presidente Paolo Frizzi, che ha ribadito l’importanza dell’ incontro come possibilità di discussione su tematiche attuali e modo per conservare i rapporti umani e associativi.

Per quanto riguarda il tesseramento, i gruppi alpini stabili in Trentino nel 2022 sono 261, le zone 19; il tesseramento consente ai gruppi più piccoli di far sentire la propria voce :“non è il campanile a dividerci” annuncia Frizzi “perché ci unisce il cappello alpino”. Le iscrizioni effettuate nel 2022 sono state 22.667: è stato perso, in linea con la media nazionale, l’1.29% degli iscritti.

Successivamente è stato esposto il problema delle molestie, sorto all’interno dell’adunata di Rimini. È un dovere morale e civico intervenire qualora si sia testimoni di atti discriminatori verso qualsiasi sesso: “molestare e disturbare non è nella regola nei festeggiamenti degli Alpini, la adunata è la loro casa e comportamenti simili non sono ammissibili” ha esplicitato Frizzi, che sottolinea l’assoluto rispetto verso il genere femminile da parte integrante degli Alpini.

Un altro tema affrontato è quello riguardante la riforma del “terzo settore”, si fa pressante il bisogno di informazioni a riguardo perché la riforma potrebbe cambiare il mondo del volontariato. Per quanto riguarda panettoni e pandori, la loro consegna sta proseguendo: finora ne sono stati prenotati quasi 27000, il termine è giovedì 24 novembre.

Ancora, è emersa l’iniziativa dei campi scuola: nel corso dell’anno sono stati organizzati campi per i giovani tra i 16 e 25 anni, che proseguiranno anche nel 2023. L’esperienza alpina dovrà essere carica di forte impatto simbolico a partire dal luogo dove è stato organizzato (convento di Santa Giuliana).

Per quanto riguarda il periodico “Doss Trent”, il numero non uscito a settembre verrà recuperato a dicembre in un unico pezzo già in tipografia.

Successivamente ha preso parola Lorenzo Pegoretti, presidente dei Nu.Vol.A., che ha menzionato le numerosissime occasioni di aiuto da parte dei volontari degli Alpini all’interno del 2022, come l’invio di aiuti in Moldavia a sostegno della popolazione ucraina o il confezionamento dei pasti per i soccorritori al lavoro presso il ghiacciaio della Marmolada. Successivamente ha preso parola il vicepresidente Roberto Bertuol, esponendo il sistema assicurativo e parlando dell’importanza di seguire ciò che c’è scritto nel regolamento del cerimoniale nazionale per organizzare gli eventi. Mirko Tezzele, tesoriere della Sezione ANA di Trento, ha informato sugli esiti del bilancio 2022, non ancora concluso.

La riunione è terminata con gli interventi dei capigruppo, che hanno manifestato riflessioni e problematiche, e con la pubblica dichiarazione di Paolo Frizzi di ricandidarsi come presidente nelle elezioni che avverranno il prossimo anno.