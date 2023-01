LEGA – RIVA DEL GARDA (TN) * ATTIVITÀ GIUNTA COMUNALE: « RINGRAZIAMO IL SINDACO SANTI PER L’IMPEGNO AMMINISTRATIVO, CHE STA SVOLGENDO IN DUE ANNI DI MANDATO »

14.01 - domenica 29 gennaio 2023

Portare in Consiglio Comunale il nuovo “Protocollo d’Intesa” riguardante nuovi accordi tra Comune e Provincia in modifica di quelli presi oltre 20 anni fa, attualizzarli alle esigenze di oggi con uno sguardo al domani è una grande prova di concretezza dell’intera amministrazione. Sostituire progetti empirici seppur legittimi con consapevolezza di quello che la città ha oggi bisogno guardando al domani è un dovere. In questo il gruppo Lega di Riva del Garda non può che condividere questa scelta. Ricordiamo che eliminare la torre scenica oltre che ad un regalo visivo e paesaggistico non incide sullo svolgimento del 95 % delle manifestazioni teatrali che ospiterà il nuovo teatro. Ottenere la proprietà della Miralago e risolvere finalmente l’annosa questione inerente “ l’ area Cattoi” con la creazione del più grande parco dell’intero bacino gardesano, è un grande risultato per tutta la città da tanti anni desiderato e mai ottenuto.

Ringraziamo il Sindaco Santi per l’importante impegno amministrativo che sta svolgendo in soli due anni di mandato per il lavoro, la concretezza, la disponibilità e la presenza costante sul territorio. Non possiamo però non condannare come la solita parte del PD sia sempre pronta a gridare alla catastrofe politica, dove si accusa di svendere i beni della città o di essere troppo remissivi verso la provincia … grida e calunnie che fanno contrasto alla realtà di un amministrazione che fa della concretezza il proprio focus. Dopo vent’anni di immobilismo lasciando i problemi nei cassetti e, pensato solo a costruire e mai al bene dei cittadini, risulta difficile per il PD contrastare un amministrazione “del fare” se non vomitando sentenze con l’unico risultato di perdere giorno per giorno elettori ormai stufi di questo modus operandi. Che dire poi di quegli amministratori che in questi giorni cercano di apparire sulla stampa alla ricerca di quel consenso criticando “chi fa”, in particolare il sindaco Marocchi dovrebbe preoccuparsi nel aver perso la maggioranza matematica con l’addio del consigliere Gaiatto passato alle minoranze invece di pensare e criticare in più occasioni a quello che fanno i comuni vicini.

Avanti Sindaco il gruppoLega di Riva del Garda è con te!