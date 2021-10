GARDA DOLOMITI SPA * BIKE FESTIVAL: « LA KERMESSE HA REGISTRATO 40 MILA VISITATORI E 2 MILA CICLISTI ISCRITTI ALLE VARIE COMPETIZIONI »

Il Garda Trentino saluta il Bike Festival: un’altra edizione di successo. La 27a edizione della kermesse ha registrato 40.000 visitatori e quasi 2.000 biker iscritti alle varie competizioni. Ultima giornata dedicata all’enduro e ai più piccoli, nel 2022 si torna alle date tradizionali: dal 29 aprile al 1° maggio.

Junior Trophy

Si è conclusa oggi, domenica 17 ottobre la 27a edizione dell’FSA Bike Festival-Garda Trentino, l’appuntamento principe in Europa per il mondo delle ruote grasse che ha fatto ritorno a Riva del Garda in grande spolvero dopo un anno di assenza.

I numeri registrati da questa insolita edizione autunnale hanno premiato la determinazione degli organizzatori e di Garda Dolomiti S.p.A., baciati anche da un weekend meteorologicamente perfetto: sono stati 150 gli stand nella nuova area expo di Viale Rovereto, in rappresentanza di oltre 250 marchi, che hanno così incontrato i 40.000 visitatori transitati nell’area nelle tre giornate di festival.

Un successo che ha coinvolto anche le competizioni in programma nel weekend, che hanno segnato a loro volta numeri di partecipazione molto importanti e complessivamente quasi 2.000 partecipanti. Sabato 16, la SCOTT Bike Marathon aveva visto al via 1.000 biker – il 30% dei quali italiani, confermando la forte affluenza nazionale registrata nel weekend, mentre la Bosch eMTB Challenge supported by Trek ha avuto 130 atleti al via.

L’atto finale del Festival di Domenica 17 Ottobre ha invece visto protagoniste la gara di Enduro e quella riservata ai più piccoli, lo Scott Junior Trophy.

Area expo

Enduro

Un percorso completamente rinnovato, quello dell’Enduro, che dopo molto tempo ha riportato la partenza e l’arrivo direttamente all’interno dell’area del festival: il tracciato poi ha proseguito in direzione nord-est di Arco, verso il Doss del Clef, suddiviso in quattro tappe che hanno visto protagonisti 150 rider.

Lo Scott Junior Trophy ha invece registrato il sold-out, con ben 250 iscritti, dai 3 ai 14 anni. I giovani talenti hanno entusiasmato il pubblico presso il Parco Miralago, confermando come il Bike Festival sappia regalare momenti indimenticabili anche ai biker di domani.

“Siamo davvero molto soddisfatti del risultato di questo Bike Festival” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti. “Nonostante le molte novità e una data molto diversa dal consueto, la partecipazione nell’expo e alle gare ha superato le nostre più rosee aspettative. Lusinghieri i feedback degli espositori, che hanno sottolineato le tante occasioni di networking, e hanno apprezzato anche la nuova location, che regala un colpo d’occhio davvero bello e particolare. Da parte dell’APT ringrazio il Comune di Riva del Garda per l’impegno profuso oltre a tutti i collaboratori ed i volontari – a cominciare dagli studenti di Garda Scuola – che hanno contribuito alla buona riuscita del festival”.

Dopo il successo dell’edizione 2021, l’FSA Bike Festival-Garda Trentino dà appuntamento agli appassionati fra poco più di sei mesi. Nel 2022 si tornerà infatti alla collocazione classica: arrivederci, dunque, a Riva del Garda dal 29 Aprile al 1° Maggio 2022.