PAT * BOLLETTE PAZZE A ROVERETO – PRECISAZIONE: PRESIDENTE GEROSA, « ITEA NON C’ENTRA, IL CASO SI RIFERISCE AD UN IMMOBILE CHE NON È GESTITO DALL’ISTITUTO TRENTINO »

19.02 - martedì 18 ottobre 2022

Bollette pazze a Rovereto, Itea non c’entra. Non corrisponde al vero che in un condominio amministrato da Itea a Rovereto sono state addebitate spese condominiali con cifre così elevate come quelle riportate da un quotidiano locale. Il caso in questione si riferisce infatti ad un immobile che non è gestito dall’Istituto trentino edilizia abitativa. È quanto precisa la presidente di Itea spa Francesca Gerosa.

La vicenda è in ogni caso in corso di approfondimento da parte dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e di Itea stessa. Stiamo parlando tra l’altro di acconti sulle bollette, ma è già in corso una ricognizione generale su una situazione, quella del caro energia che notoriamente non è facile, ma che comunque – sul fronte del patrimonio edilizio pubblico – non raggiunge cifre del tenore di quelle riportate oggi dalla stampa.