PAT * “FESTIVAL FAMIGLIA“: « COESIONE SOCIALE – WELFARE TERRITORIALE E QUALITÀ DELLA VITA, A TRENTO (DAL 28/11 AL 3/12) » (PDF PROGRAMMA)

Trento è capitale della Famiglia: si aprono le porte al Festival! L’undicesima edizione inizierà lunedì 28 novembre 2022. Pubblicato il programma sul sito www.trentinofamiglia.it. Lo start & go si terrà lunedì 28 novembre, ad ore 10.30, con l’evento inaugurale presso la Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio. Una settimana di eventi per tutti i gusti e i diversi target, un percorso tinto di blu – è questo il colore del Festival – per riflettere e interagire su tre grandi pilastri tematici: coesione sociale, welfare territoriale, qualità della vita. L’evento di apertura al Castello sarà arricchito anche da uno speciale “Annullo postale” a cura di Poste Italiane, che vedrà il coinvolgimento di tutto il pubblico presente. La sessione inaugurale sarà dedicata al “dialogo tra le istituzioni, il Festival e il territorio” e sarà arricchita da alcuni video tematici in cui realtà del territorio e i Distretti famiglia trasmettono messaggi alle istituzioni locali.

Svelato il tema dell’undicesima edizione del Festival della famiglia di Trento: “Coesione sociale, welfare territoriale e qualità della vita. La centralità delle politiche sul benessere familiare per promuovere la competitività, l’attrattività e lo sviluppo locale”.

Il Festival si terrà in varie sedi a Trento, da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre 2022 (con alcuni eventi correlati pre-festival), e si avvale del patrocinio del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il coordinamento dell’Assessorato alle politiche familiari della Provincia autonoma di Trento.

L’Agenzia per la coesione sociale ha pubblicato sul sito www.trentinofamiglia.it il ricco ventaglio di eventi in calendario, che anche quest’anno si avvale di una sinergica rete di partner pubblici e privati per offrire alla comunità un’ampia e articolata offerta di appuntamenti. 24 eventi in programma, dai seminari tematici alle presentazioni di libri, dai concorsi giornalistici agli eventi culturali ed artistici (mostra d’arte, spettacoli teatrali, eventi sportivi per le famiglie).

I PARTNER: Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Politiche familiari PAT, Servizio attività e produzione culturale PAT, Pari opportunità PAT, Iprase, Dipartimento istruzione PAT, Consorzio dei Comuni Trentini, Comune di Trento, Poste Italiane, Studio Bonanno, Distretti famiglia, Tsm-Trentino School of Management, Famiglia Cristiana, Coni Comitato Trento, Fondazione Franco Demarchi, Università degli Studi di Trento, Servizio civile PAT, Sanifonds Trentino, Confindustria, Ufficio Family Audit PAT, Fondazione Caritro, EuregioFamilyPass, Network Family in Italia, UISP (Unione Italiana Sport Per tutti).