COMUNE TRENTO * FESTIVITÀ NATALIZIE: « ISTITUITI PARCHEGGI SUPPLEMENTARI, DAL 7/12 IN PIAZZALE SANSEVERINO IL PARCO DIVERTIMENTI SANTA LUCIA » (PDF)

13.54 - venerdì 02 dicembre 2022

Ponte dell’Immacolata e fine settimana natalizi, parcheggi supplementari e parco divertimenti. In questi fine settimana natalizi e soprattutto per il lungo ponte dell’Immacolata è previsto un forte flusso di traffico turistico ma non solo. Per questo sono stati istituiti vari parcheggi supplementari nelle scuole ad offerta libera. Inoltre per i camper – oltre all’area di sosta fissa di via Fersina (info: www.trentinomobilita.it/sosta-camper) e all’ex Zuffo – l’associazione Camper club presidierà le aree di parcheggio della Blm Group Arena con servizi ad hoc per i camperisti.

Dal 7 dicembre è ospitato in piazzale Sanseverino il parco divertimenti di Santa Lucia, che sarà in attività fino a domenica 18 dicembre. Piazzale Sanseverino verrà chiuso al traffico dalle ore 6 di lunedì 5 dicembre 2022 per permettere le operazioni di montaggio delle attrazioni e verrà riaperto agli automobilisti mercoledì 21 dicembre, dopo lo smontaggio delle strutture. Al termine dell’allestimento delle attrazioni una parte del piazzale Sanseverino sarà disponibile per il parcheggio dei veicoli con le previste limitazioni temporali. Si ricorda di prestare particolare attenzione alle vie e piazze in cui sono previsti i divieto di sosta con rimozione forzata.

Giovedì 8 dicembre 2022 anche se la giornata è festiva si svolgerà il tradizionale mercato settimanale lungo le vie del centro cittadino: via Verdi (tra via Rosmini e piazza Dumo), piazza Duomo, via Maffei, via Prati, via Esterle, via Borsieri e via del Torrione. In piazza d’Arogno si svolge il mercato specializzato dell’artigianato artistico. Il divieto di sosta e transito decorre dalla ore 5.30 e rimane in vigore fino al termine delle operazioni di pulizia dell’area.