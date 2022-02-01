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SWG * SONDAGGIO POLITICO: « INTENZIONI DI VOTO AL 31 GENNAIO 2022, PD 21,2% / FDI 20,5 / LEGA 17.5 / M5S 13,8 / FI 7.3 »
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15:34 - 1/02/2022
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