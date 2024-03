SCUOLA “CLM BELL“ – TRENTO * ESTATE 2024: « VIAGGI-STUDIO ALL’ESTERO PER CHI VUOLE IMPARARE UNA LINGUA, SOGGIORNI IN IRLANDA – INGHILTERRA – GERMANIA – AUSTRIA – SPAGNA »

11.54 - martedì 5 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Clm Bell: estate ricca di proposte per bambini e ragazzi che vogliono imparare una lingua. Per l’estate 2024 le mete all’estero si confermano Irlanda, Inghilterra, Germania, Austria e Spagna. Ma sono previste alcune novità. Per i soggiorni in Trentino conferma per l’abbinata studio e natura. Un pacchetto di opportunità pensato e indirizzato a giovani e giovanissimi.

Clm Bell di Trento pensa alla prossima estate. E lo fa nel modo tradizionale: un pacchetto di opportunità pensato e indirizzato a bambini e ragazzi intenzionati ad apprendere, fin dalla giovanissima età, una lingua straniera.

Tra i punti di forza di Clm Bell, scuola di lingue a Trento e in Trentino dal 1966, ci sono i viaggi-studio all’estero. Qui, grazie alla full-immersion in un Paese, si può migliorare la lingua di quel Paese vivendo a contatto con abitudini e cultura locali.

Le opportunità non sono solamente oltre i confini nazionali. Per chi preferisce la natura del Trentino ci sono tante opportunità. Ma andiamo con ordine.

All’estero

La proposta di due settimane in Irlanda, Inghilterra, Spagna, Germania, Austria è rivolta a ragazze e ragazzi dai 12 ai 19 anni di età, differenziate per età, destinazione e formula (college, famiglia, Young Adults, in campus, con l’alternanza scuola lavoro). I periodi sono diversi e coprono l’intera estate dal 30 giugno al 10 agosto. In preparazione ci sono 12 ore di lezioni “lingua&cultura” con gli insegnanti di Clm Bell. Per la richiesta di passaporto, necessaria per l’Inghilterra, ci sono canali prioritari in caso di viaggio con data certa.

In Trentino

Vacanze in montagna nello scenario del Parco naturale Adamello Brenta, a Montagne, tra la natura, dove conoscere nuovi amici e vivere nuove esperienze con tante attività e studio attivo della lingua.

English Summer Camp, English Adventure Camp, Deutsches Sommer Camp sono i campi estivi linguistici residenziali di inglese o tedesco riservati a giovani dai 9 ai 16 anni di età. I turni sono settimanali, dal 22 giugno al 10 agosto.

Il programma comprende attività in lingua oltre a sport, giochi, escursioni, arrampicata, canyoning e altre attività anche in compagnia degli educatori del Parco e gli istruttori di montagna oltre allo staff della scuola.

A Mezzocorona, invece, spazio al Summer/Sommer Camp: campo estivo diurno per bambini da 6 a 12 anni di età che alterna settimane di inglese e di tedesco, dal lunedì al venerdì, dal 17 giugno al 26 luglio con formula full-time o part-time.

Negli ambienti di Palazzo Martini e nell’attrezzata aula lingue si tengono attività e laboratori che si affiancano allo studio delle lingue “a misura di bambino”. Servizio pulmino da Trento e da Lavis.

La novità appartiene a Maso Belvedere English Camp. E’ un maso affacciato sulla Valle di Cembra destinato ad accogliere i bambini da 6 a 11 anni di età. I giovani ospiti potranno vivere l’esperienza della lingua inglese e scoprire i segreti di una natura che diventa “viva” grazie ai vigneti, all’orto, alle passeggiate e al sentiero delle erbe aromatiche. Dall’8 luglio al 3 agosto con servizio pulmino da Trento e da Lavis.

Inoltre Clm Bell propone interessanti contributi per i soci attivi di Banche di credito cooperativo e Casse Rurali convenzionate, buoni di servizio della Provincia Autonoma di Trento o quote agevolate per le proposte in Trentino, adesione alle iniziative di Welfare aziendale, promozione dedicata per i titolari della carta inCooperazione.

Per saperne di più su date, programmi e tariffe consultare il sito www.clm-bell.it alla pagina Soggiorni studio e camp – link Clm Bell soggiorni studio e campi estivi 2024 o telefonando al numero 0461 981733.