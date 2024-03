CONFINDUSTRIA TRENTO * NOMINE: « LUCA GUADAGNINI ALLA GUIDA DELLA SEZIONE IMPIANTI A FUNE, CRISTIAN GASPERI VICE »

11.44 - martedì 5 marzo 2024

Luca Guadagnini alla guida della Sezione impianti a Fune. L’assemblea della Sezione impianti a Fune di Confindustria Trento ha eletto la nuova governance della Sezione per il quadriennio 2024-2028.

Luca Guadagnini (SIT Bellamonte Spa) è stato nominato alla presidenza ed entra a far parte del Consiglio Generale di Confindustria Trento.

Cristian Gasperi (Funivie Folgarida Marilleva Spa) è stato eletto in qualità di vicepresidente.

Inoltre, Mara Bottamedi (Funivie Valle Bianca Spa) e Fulvio Rigotti (Trento Funivie Spa) entrano a far parte del Comitato Piccola Industria.