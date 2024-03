CARABINIERI – ARCO (TN) * « IDENTIFICATO E DENUNCIATO L’AUTORE DI UN FURTO SU AUTO COMMESSO DUE ANNI FA, INCASTRATO DAL DNA »

10.21 - martedì 5 marzo 2024

Arco: identificato e denunciato l’autore di un furto su auto commesso due anni fa – incastrato dal DNA. La Stazione Carabinieri di Arco, nel maggio 2022 ha ricevuto una denuncia di furto su auto ai danni di una coppia di cittadini tedeschi che aveva parcheggiato nel piazzale della località Lavini di Dro (zona nota per il campo di Tamburello). Ignoti dopo aver infranto il finestrino laterale destro del veicolo, lo aprivano rovistando ovunque e asportando effetti personali, portafogli, un laptop per un valore di € 900 cagionando tra l’altro un ingente danno (circa 800 €).

Le indagini dei Carabinieri arcensi non si è limitata alla mera constatazione del danno, bensì ha consentito di rilevare una traccia biologica lasciata sul veicolo che è stata repertata ed inviata al R.I.S. di Parma per l’estrazione del profilo genetico. Nei giorni scorsi il laboratorio di biologia del Reparto Investigazioni Scientifiche ha fornito l’esito riferendo che il campione repertato appartiene ad un soggetto, già noto alle FF.OO. per reati contro il patrimonio.

I Carabinieri quindi hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Rovereto la persona a cui appartiene la traccia di materiale ematico rinvenuto. Le persone offese sono state contattate dai militari arcensi e informati degli sviluppi investigativi. Ricevuta la notizia hanno ringraziato l’Arma dei Carabinieri per l’impegno e la dedizione profusa.