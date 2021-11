CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * MONETE MEDIEVALI: « ESPOSTO NELLA FILIALE DI PIAZZA WALTHER IL TESORO DI PADOVA *** MÜNZSCHATZ DER SPARKASSE JETZT DIGITAL ERLEBBAR UND BUCH ÜBER MITTELALTERLICHES GELD- UND BANKWESEN ZWISCHEN ALPEN UND ADRIA ERSCHIENEN »

Sparkasse presenta il tesoro di Padova di monete medievali e il libro su monete e banche tra Alpi e Adriatico.

Il prezioso tesoro di Padova di monete medievali, di proprietà della Sparkasse, è ora visitabile nella filiale di Piazza Walther a Bolzano, dove si può ammirare anche in forma digitale. Con l’occasione è stato presentato anche il nuovo libro “Monete e banche medievali tra le Alpi e l’Adriatico“, edito su iniziativa di Sparkasse.

Il prezioso tesoro di Padova di monete medievali, acquistato dalla Sparkasse oltre 30 anni fa, è ora esposto nella filiale di Piazza Walther a Bolzano, dove si può ammirare in forma digitale: attraverso touchscreen e un grande schermo è possibile visualizzare le monete selezionate virtualmente in perfetto ingrandimento e allo stesso tempo è possibile informarsi sulla storia monetaria e bancaria medievale. Con l’occasione è uscito su iniziativa di Sparkasse anche un libro dal titolo “Monete e banche medievali tra le Alpi e l’Adriatico“. L’evento, rispettando le norme anti-Covid, si è svolto in ambito ristretto, mentre è stato possibile seguirlo online in diretta streaming.

“Sparkasse ha acquistato il prezioso tesoro composto di oltre 4.000 monete d’argento, sotterrato a Padova intorno all’anno 1329. Questo tesoro, importantissimo per la numismatica, è stato a suo tempo acquistato per poterlo conservare nella sua interezza e per evitare che venisse disperso attraverso la vendita delle singole monete,” spiega il Presidente Gerhard Brandstätter e aggiunge: “Vogliamo rendere maggiormente accessibile questo meraviglioso patrimonio culturale, sia con l’esposizione digitale, sia con la pubblicazione del libro che ne documenta l’importanza. Siamo grati all’autore prof. Helmut Rizzolli, che in quest’opera ha messo a frutto tutte le sue conoscenze e le sue ricerche inerenti al mondo finanziario medievale. Inoltre, è previsto che in futuro l’esposizione circolerà in tutte le nostre filiali del Nordest come una sorta di mostra itinerante.”

Parole di saluto sono state indirizzate dal Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi il quale ha ringraziato e si è congratulato sia con la Cassa di Risparmio, sia con l’autore per la riuscita iniziativa ed ha ricordato l’importanza di Bolzano come piazza bancaria, centro commerciale e fieristico già dal medioevo, come è descritto anche nel libro.

Il libro offre una visione facile e accessibile del sistema monetario e bancario di oltre mille anni fa nell’area geografica compresa tra le Alpi e l’Adriatico e spiega l’enorme importanza del tesoro di Padova in tale contesto. Nel libro sono descritte e illustrate le monete coniate, oltre a Merano,

dell‘8 novembre 2021

considerata la capitale monetaria di allora tra Alpi e Adriatico, anche presso le zecche di Padova, Verona, Treviso, Trento, Lienz e Hall in Tirolo.

“Al fine di rendere la pubblicazione interessante non solo per gli appassionati di numismatica, sono state esaminate anche le prime forme del sistema bancario. La storia medievale delle monete, delle banche e del commercio costituisce una unità inscindibile nella storia economica moderna.

E’ sorprendente costatare, quanto siano ancora attuali certi aspetti di allora e che l’area geografica di transito tra Alpi e Adriatico abbia sempre avuto un ruolo di collegamento tra i popoli,” spiega l’autore Hemut Rizzolli, profondo conoscitore della storia del sistema monetario e bancario locale. Alla presentazione hanno partecipato diversi ospiti d’onore, tra cui il Vicario Generale della Diocesi, Eugen Runggaldier, il Commissario del Governo, Prefetto Vito Cusumano, il Questore Giancarlo Pallini, la Presidente della Libera Università di Bolzano Ulrike Tappeiner, il Direttore del Museo delle Miniere in Alto Adige Christian Terzer, il Vice-Sindaco Luis Walcher, il Past-President della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano Karl (Schaly) Pichler, nonché anche la Presidente del Collegio Sindacale, Martha Florian von Call, il Vice-Presidente della Banca Carlo Costa e i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

didascalia:

Da sinistra a destra il Questore Giancarlo Pallini, il Commissario del Governo, Prefetto Vito Cusumano, il Sindaco Renzo Caramaschi, il Presidente Gerhard Brandstätter, l’autore prof. Helmut Rizzolli il Vice- Presidente Carlo Costa.

