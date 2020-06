ALEX MARINI – INTERROGAZIONE * TRASMISSIONE ” FIAMMIFERI ” DI MARIO MALOSSINI: « BIM DEL CHIESE (BACINI IMBRIFERI MONTANI) HA IMPEGNATO 3.050 EURO, QUALI I CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI TRENTINO TV ? »

l’atto in questione stabilisce l’impegno da parte del Bim del Chiese della somma di € 3.050,00 nel proprio bilancio dell’esercizio finanziario 2019 da liquidarsi a favore della società Media Plus s.r.l. di Trento quale corrispettivo di sponsorizzazione a a supporto della realizzazione della trasmissione televisiva “Fiammiferi” da essa prodotta;

in premessa alla citata determinazione veniva inoltre specificato che (1) Media Plus s.r.l. avrebbe avanzato una non meglio specificata “proposta” oltre che al Bim del Chiese anche “agli altri tre Consorzi BIM del Trentino (Adige, Sarca, Brenta) quali sponsor a supporto della realizzazione della trasmissione televisiva “Fiammiferi”, come già avvenuto negli anni scorsi”; che (2) Media Plus s.r.l. “da alcuni anni cura la trasmissione televisiva “Fiammiferi” – emittente TCA/TRENTINO TV – nella quale sono affrontate problematiche e linee di tendenza del turismo provinciale, settore di indiscutibile rilevanza socio – economica”; che (3) sussisterebbe una partnership “tra i quattro Consorzi nella sponsorizzazione della trasmissione assume l’importante ruolo di vetrina mediatica per promuovere ed evidenziare le varie iniziative dei Consorzi a favore dei rispettivi territori e popolazioni”; che (4) il Bim del Chiese riteneva opportuno “aderire e sponsorizzare la trasmissione in oggetto iniziativa in accordo con gli altri Consorzi BIM, anche alla luce del consistente sforzo di promuovere il turismo in Valle del Chiese, quale risorsa che possa favorire prospettive di crescita all’economia locale”;

l’art.6, comma 9, D.L. n.78/2010 stabilisce che:

A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;